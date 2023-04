El teléfono marcado está apagado o fuera de cobertura en este momento. Llamó tantas veces que agotó la batería. Esa noche era la cremà. Ardía el suelo y el arte en forma de humo se elevaba hasta el cielo de Valencia. 19 de marzo. San José, patrón de los carpinteros. Cuentan por aquí que las fallas tienen su origen en ese gremio. Los ninot, figuras cuasi humanas pintadas en todos los colores posibles de una paleta, gigantescos e irónicos personajes que durante unas semanas lucen y engalanan las calles de la ciudad del Turia, quedan reducidos a cenizas en apenas unos minutos. El trabajo meticuloso, obra de auténticos genios de la madera y el cartón, se esfuma con la llamas del fuego apagado por las lágrimas de los oriundos del lugar enfundados en su traje regional confeccionado con seda y algodón en brocados de hilo de oro sobre enaguas que realzan la belleza del que lo porta. El pelo perfectamente peinado con moños y aderezos, que lejos de causarles dolor de cabeza por la tirantez del cardado, encumbran a la persona haciéndola sentir por unos instantes más importante cuanto más peso soporta sobre su cráneo. Mientras se elevaba la nebulosa de las deflagraciones, ella notaba que en esa hoguera no se estaban esfumando solamente los políticos caricaturados o demás representaciones populares o populachos propios o extraños. Se estaba calcinando una etapa. Ni antes, ni después, los tiempos de DIOS son los perfectos, los exactos. Solo Él sabe el por qué aunque uno delire cual Quijote intentando encontrar la respuesta. Se somatizó con el ambiente. Igual que un legionario impasible se enjuga las gotas de los ojos al portar al Cristo de la Buena Muerte, el Rociero al hacer el camino, el peregrino al pisar la plaza del Obradoiro…el valenciano solloza en "la nit" de la cremà. Caminando, miraba a lo alto, tenebroso, pero hasta la luna da luz a toda la oscuridad. Una sola. Todos miramos la misma. Avanzaba por la Avenida de las Corts. Seguía vibrando en el bolso, insistente, cansino ya a esas alturas. No hizo amago ni de cogerlo. Ya no se molestaba en mirar, sabía quién era. Paró en Magali, un antro de público dudoso y variopinto. De inicio no pintaba nada allí. En la esquina, recordando la humareda, gris como las paredes del local, se empezó a sentir libre. Ya pintaba mucho. El celular dijo basta y murió. Fue listo. El pasado no tenía nada que ofrecerle, mejor no contestar.