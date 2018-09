Sectarismo no es política

Oigo que se ha constituido una plataforma cívica en Huelva cuyo objetivo es conseguir la regeneración de unas playas deterioradas y abandonadas por las autoridades. Pero advierten que no van a "hacer política". También oigo que la familia de una joven asesinada por un emigrante ilegal ha pedido a los republicanos que "no hagan política". También se dice en algunos contextos, ante la exhumación del cadáver de Franco, que rechazan la decisión porque se está aprovechando para "hacer política". Hagamos como un extranjero que tuviera que deducir por los contextos qué significan esas expresiones, ¿a qué conclusión llegaríamos? Analizando la primera expresión diríamos: la política NO es el instrumento adecuado para resolver problemas. Los problemas los resuelven otros, pero no los llamados "políticos". Vayamos al caso del asesinato. ¿Qué iban a hacer los republicanos ante la muerte de la joven? Pedían los padres que no expandieran el odio al extranjero. Por tanto, hacer política es hacer propaganda ideológica en el peor sentido del término. Y en el tercer caso, se critica que solo de "busquen votos", aprovechando la corrección de un desafuero histórico. Por tanto pensaríamos que hacer política no es más que desarrollar una serie de estrategias para fortalecerse a sí mismos e ir debilitando al contrario sin preocuparse por resolver problemas: solo la ocupación del poder. Pero ¿de verdad que la política es "eso"? Alguien dirá que sí, porque eso es lo que están haciendo una y otra vez los llamados "políticos". Y, conclusión elemental: Si llamamos "pastelería" a lo que hacen los "pasteleros", "política" es lo que hacen los "políticos". Aparentemente lógica. Pero si no todo lo que hacen los pasteleros es pastelería (hacen muchas otras cosas al cabo del día), tampoco podemos concluir que cualquier acción de un político sea política. Pienso que la política tiene como objetivo modificar la realidad buscando mejorar la vida de la gente. En cuanto tome medidas en esa dirección, un político será digno de tal nombre. Pero en todos los demás casos, por mucho que los haga una persona dedicada a la política, no será política. Lo que se está diciendo que es política, no lo es. Es sectarismo. Y a mí tampoco me gusta. Entiendo que sobre esa base mucha gente diga que no le gusta la política. Pero es como si alguien dijera que no le gustan las cigalas cuando en realidad le están sirviendo cucarachas.