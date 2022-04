Seguridad y cobertura

La seguridad, no pocas veces, más resulta una sensación que una certeza. Me siento seguro, acaso por eso, es el título de una canción de Mocedades, si bien la razones que procuran esa cantada percepción tienen que ver con la materia amorosa de los besos. Un móvil —la Academia ya incluye, en ese término, la acepción de teléfono móvil—, de manera menos romántica —aunque las relaciones epistolares tengan ahora sucesión, rápida y correspondida, en la mensajería electrónica—, también predispone particulares seguridades; en este caso vinculadas a sentirse agrupado y en conexión con muchos otros. Y los hábitos, para dar más sostén a la subjetiva percepción de las seguridades cotidianas, también asisten en el ordinario curso de los días. De ahí que dejar olvidado el móvil en casa, salir sin él a la calle, desasista con una alternativa percepción de vulnerabilidad porque se interrumpen los contactos. De resultas, ante esta falta de cobertura que va más allá de las prestaciones del servicio telefónico, no queda sino poner la confianza en la voluntad divina y abandonarse a sus designios inescrutables. Que esto último no es sino otra forma de encontrar conformidad cuando faltan las engañosas certezas de la seguridad.