Hacía tiempo que no se dejaban oír los heraldos del independentismo almeriense. Para paliar esa sequía (la meteorológica no hay quien la arregle), y para celebrar adecuadamente el Día de Andalucía, la Asociación Acción por Almería ha encargado una encuesta a la conocida empresa de sondeos GAD3. El dato más relevante es que el 68,8 % de los almerienses considera que Almería tiene una identidad cultural y tradiciones propias diferentes de Andalucía. Vamos, que como cantaba el Niño de Fregenal, tenemos sello propio: "Porque tengo sello propio / mi fandango es el mejor / donde yo voy a cantar / que no me tomen por otro / que soy el de Fregenal". Y es que tener sello propio es algo muy deseable para cualquiera que quiera ejercer de nacionalista, aunque sea de la "república independiente de su casa". Y ya sabemos que el almeriense siempre se ha caracterizado por su acendrado sentimiento identitario, con un leve toque de provincianismo cateto. Para entender lo que dice la citada encuesta, no hay más que escuchar hablar a uno de Berja y otro de Ugíjar: ¿alguien es capaz de encontrar alguna diferencia? Porque mucha más diferencia hay entre el acento de un abderitano y el de un veratense. Y no digamos la sideral distancia que va del arroz aparte de Adra al guisao de pelotas de Vera. Y sin embargo, a nadie se le ocurre que Adra y Vera tengan que separarse porque tengan un sello propio. Si hay alguna identidad genuina de nuestra provincia es el hambre histórica. Y si seguimos con lo del habla, en Badajoz tienen acento sevillano y, por tanto, deberían separarse de Cáceres. Y al 52,2 % que aducen que tenemos más rasgos comunes con Murcia que con el resto de Andalucía, les sugerimos que comparen el habla y las costumbres de la parte de Murcia limítrofe con Almería, con las de las comarcas lindantes con Alicante. ¿Tendrían entonces los murcianos que repartir su territorio entre Andalucía y Valencia? ¡Hay que ver los disparates que trae consigo la manía del sello propio! Claro que no sabemos los detalles de la encuesta realizada por GAD3. Aunque por los resultados que suelen obtener en sus encuestas se ve de qué pie cojean. Casualmente, en la misma encuesta que comentamos, dicen que en las próximas elecciones el ganador en la provincia de Almería sería -¿son capaces de imaginarlo?- Vox con el 33,7 % de los votos. Parecen algo rojillos estos de GAD3 y de la Asociación Acción por Almería.