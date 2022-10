Semáforos 'ponemultas'

No habrá tratados al respecto. Es una sencilla percepción personal con la que pueden que estén de acuerdo. La manera de conducir forma parte de la idiosincrasia no ya de un país -ahí están las peculiaridades de Italia o Turquía-, sino también de la características propias de ciudades y municipios. Soy de las que detecta el aumento de la presencia veraniega de madrileños en Aguadulce por la extrema velocidad con la que se incorporan a las rotondas. Van con prisas a la playa, no vaya ser que las cierren. En El Ejido es denominador común no hacer uso de los intermitentes y, en Almería, esas dobles filas en las calles donde hay centros de educación. Regresando a Aguadulce parece que es una característica intrínseca de sus habitantes saltarse los semáforos en rojo en su avenida principal. Es, más que habitual, ver cómo hasta tres vehículos seguidos confunden el disco rojo con el de color verde. La propuesta, como conductora duele decirla, pero aquí va: semáforos 'foto-rojo' y reducción del riesgo de atropello al canto.