Señoras y señores, hagan planes

Desde no hacer nada, que también es un plan, hasta recrear lo que pase por su cabeza. Ciertamente es complejo en estos tiempos planificar cualquier cosa, a ver, cualquier cosa que de por sí no podamos controlar, como es el plan de vacunación. Aparte de esto, más otros planes fuera de nuestro alcance, caso de confinamientos perimetrales, apertura y cierre de hostelería y comercio y demás, se nos hace complejo planificar nada a medio plazo dada la incertidumbre que nos flanquea por los mundialmente cuatro puntos cardinales. En el lejano 2019 sabíamos que el aniversario, boda, comunión, cualquier evento familiar, se celebraría en tal fecha y lugar. Incluso en el mes de enero le dábamos vueltas a cuándo tomaríamos vacaciones veraniegas, quien las pudiera tomar, y dónde las pasaríamos. A fecha de hoy es imprevisible qué pueda suceder mañana. Aún así, es conveniente hacer planes pese a la incertidumbre de poder cumplirlos.

Shevaun Neupert, profesora de Psicología en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, resume que la incertidumbre es inquietante, estresa y de qué manera. Puestos en esta tesitura, una de dos: o hacemos planes o el 'plandemia' se nos derrumba encima.

¿Por qué dejar de hacer planes? Al margen de los antedichos beneficios a la salud mental, o precisamente por ello, el ser humano es el único en pensar en su futuro, gastamos neuronas en planificar y no es asunto menor desperdiciar cerebro en no planificar por temor a no llegar a buen término. Shevaun Neupert, nos expone algo tan simple como esto: "Si puede, intente hacer un plan para mañana. Si le parece abrumador, intente planificar algo para más tarde hoy. Algunas personas realmente se sienten aplastadas por la ansiedad y la depresión. Si pueden hacer un plan para la cena, eso debería celebrarse". O la comida, o el desayuno, el caso es celebrar. Los expertos epidemiólogos, virólogos, microbiólogos y así, (ignoraba que había tantos en España), aseguran que el virus pasará, que con la vacuna se ha dado el primer paso. El filósofo, sociólogo y escritor Antonio Campillo propone domesticarla. Y va más allá al afirmar que "la pandemia pasará (o será estacional), y todos nos iremos a veranear. El cambio climático no se va, sino que irá a más, es la otra cara de la moneda". Así las cosas, conozco a personas que tienen tantos planes, pero tantos, que no los podrán cumplir en dos vidas que vivieran. Hagan planes y mejor para hoy que para mañana.