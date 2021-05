Sentido común y calma con las vacunas

Los periodistas no sólo tenemos que escribir crónicas de fútbol o cubrir la rueda de prensa correspondientes. Nuestra labor también es la de imponer cordura cuando la sociedad lo necesita y en España ahora parecemos "pollos sin cabeza" [como dijo Toshack] en lo que a la vacunación se refiere. Calma, sentido común y responsabilidad. La COVID-19 nos tiene asustados a todos y la única manera de ganarle la guerra, después de tantas batallas perdidas, es a través de las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Productos artificiales creados por la ciencia para inocular en el cuerpo. Por lo tanto, generan efectos secundarios. Ergo, hagámosles caso a los científicos [tipo Margarita del Val] y no al vecino que lo mismo te habla de AstraZeneca que de los congelados del Pryca o al contertulio que ve una relación clara entre los trombos y la vacuna, mientras se fuma un cigarro. No sé si en verano llegaremos al 70% de vacunados, como tampoco sabía si la COVID iba a causar dos o tres casos aislados en España. Lo que tengo claro es que hay que escuchar y leer a expertos. Por lo tanto, calma y responsabilidad.