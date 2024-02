DE la jubilación de Sergio Pagán me he enterado como hay que hacerlo: por la mañana temprano y con el café en la mano. Ha sido en el programa Radio a la Carta, cuando uno de los oyentes ha pedido que pongan el final de Oratorio de Navidad de Bach para despedir al que ha sido uno de los mejores profesionales de Radio Clásica en los últimos años, con programas como Música Antigua o La hora de Bach. He levantado la taza y me he sumado al homenaje.

Sergio Pagán, como tantos de los profesionales de Radio Clásica, ha sido una isla de buena educación y verdadera cultura en esta España desquiciada y ordinaria. Cuando se habla de qué modelo debería imitar RTVE para superar el sectarismo y la chabacanería en los que están sumidos algunos de sus programas (en los últimos días hemos tenido pruebas muy evidentes), se suele señalar a la BBC. Sin embargo, bastaría con imitar a ese discreto canal que es Radio Clásica, un remanso en el que se trata a la audiencia con estima y respeto, como si fuésemos ciudadanos de un país serio y civilizado, no de este endémico galimatías que nos ha tocado habitar. Doy por bien gastado hasta el último céntimo de mis impuestos que se ha invertido en Radio Clásica. ¿Podríamos decir lo mismo de otras cadenas de RTVE o de Canal Sur? Es cierto que no se puede hacer un programa de información política o un concurso de entretenimiento con las voces graves, a veces casi funerarias, de Radio Clásica, pero sí se puede copiar esa convicción de ser un medio público cuya misión es estar al servicio de la sociedad, no del partido en el poder. ¿Verdad, Xavier Fortes? ¿Verdad, Inés Hernand? Nunca hay que confundir lo público con lo publicano. Dirán ustedes que eso es fácil cuando de lo que se habla es de Haendel o Monteverdi. Escuchen Radio 3. Es posible hacer programas de música y darle un sesgo ideológico (por cierto, siempre a la izquierda, gobierne el PSOE o el PP).

Como a la mayoría, yo a Sergio Pagán sólo lo conocía por su voz entre fatigada y cantarina. Su gran virtud es que acercó a el mundo de la Música Antigua a verdaderos profanos en la materia que encontramos en él a un maestro amable y erudito que nos enseñó sin asomo de soberbia. Como consuelo, nos queda esa colección de podcast que ya forman parte de lo mejor del patrimonio radiofónico español. Enhorabuena, don Sergio, y a disfrutar de su más que merecida jubilación.