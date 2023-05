Entre febrero y marzo comienza a brotar cada año el arbusto silvestre conocido en Almería como azufaifo o arto blanco, y con nombre científico Ziziphus lotus. Los nuevos brotes indican que su estación de crecimiento, período del año en que la humedad y la temperatura son favorables para su desarrollo, ha comenzado, cosa que durará hasta finales de octubre. El resto del año permanece sin hojas y prácticamente inactivo. Lo increíble y maravilloso del asunto, es que el azufaifo silvestre, un arbusto caducifolio, muestra su mayor dosel y pico de floración justo en el momento más seco del año, el verano. Este hábito es aún más meritorio si tenemos que el azufaifo sólo vive en las zonas más áridas de la Cuenca Mediterránea. Para conseguir tales hitos, Ziziphus lotus cuenta con una serie de mecanismos entre los que destaca su capacidad de acceder al agua subterránea mediante un profundo sistema de raíces. Además, sus hojas, que transpiran de acuerdo con la demanda evaporativa de la atmósfera que impone el calor veraniego, provocan un movimiento ascendente del agua desde las capas profundas del subsuelo hasta la atmósfera, como cuando tomamos un batido con una pajita. El resultado es que, en mitad de un paisaje con matorrales y pastos completamente agostados, emergen islas de arbustos dominadas arbustos llenos de vida y con un verdor exuberante. Si se acercan estos días a la llanura que discurre entre el Alquián y Rambla Morales podrán disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. No se engañen, no esperen ver un bosque tropical, ni siquiera un bosque templado o boreal, es sólo un paisaje muy duro salpimentado con arbustos adaptados a la sequía. Lo mejor de todo es que estos arbustos están trabajando para nosotros bajo condiciones ambientales que no soportaría ningún bosque. Mientras usted está leyendo esta columna, los azufaifos de manera completamente gratuita y verdaderamente sostenible, están ayudándonos a mitigar el cambio climático retirando el CO2 de la atmósfera y almacenando el C en sus tallos y raíces, fabrican suelos fértiles bajo su copa cuando sus hojas son descompuestas por los insectos y microbios del suelo, y dan sustento a poblaciones de insectos que son tremendamente útiles en el control de plagas agrícolas, o que generan miel. ¿Alguien da más?, pues esto es sólo un ejemplo de lo que los ecosistemas hacen por nosotros.