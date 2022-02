El pasado jueves se celebró sesión plenaria en el Ayuntamiento de Almería, cuyo punto principal fue la aprobación definitiva del presupuesto de la ciudad. Un presupuesto necesario y vital para el Ayuntamiento, cuya partida más destacable a mi entender sería la de inversiones en cuantía de 18 millones de euros de fondos propios para consagrar a nuestra entidad como una locomotora económica, a través de la licitación de obra municipal. Otros puntos tuvieron también su importancia, como la nueva regulación prevista del comercio ambulante o la denominación de nuevas calles como la de Juan Antonio Barrios y Blas Carrillo. También este concejal tuvo oportunidad de presentar diversas iniciativas, como la necesidad de adaptar los parques infantiles para niños con trastorno del espectro autista o la necesidad de crear un consejo sectorial de protección animal, así como un censo de animales domésticos o perfiles en redes sociales de nuestro centro municipal de acogida para publicitar casos de adopción.

No obstante, hubo cierto debate sobre el problema que supone la existencia de tantas autocaravanas, cuyo número ha aumentado considerablemente durante y tras la pandemia. Tal vez debiéramos hacérnoslo mirar y esforzarnos en habilitar más espacios para este tipo de turismo, transformando lo que se supone ahora problema, en una oportunidad, siempre y cuando se respeten por estos usuarios las zonas habilitadas a tal efecto; porque existen no pocas quejas de cómo los usuarios de estos vehículos ocupan zonas privilegiadas cercanas a las playas y a zonas emblemáticas y en la propia ciudad que no están preparadas ni habilitadas para el estacionamiento de estos vehículos, mientras existen zonas que sí reúnen los requisitos para su estancia que permanecen vacías. Por todos es conocido el problema de la térmica, del palmeral y del Cabo de Gata entre otros. Es necesaria una reordenación y un reparto equilibrado entre el interés del turismo, el aprovechamiento de nuestras playas y costas y un uso ordenado de nuestras vías y espacios públicos. Quizás sea el momento de abordar esta cuestión y establecer las pautas que nuestros visitantes deban seguir y también, por supuesto, recoger las sanciones para el caso de incumplimiento y persistencia en ciertas actitudes. Debemos aspirar a ganar turistas pero eso no debe conllevar una incomodidad o incapacidad para convivir en nuestra ciudad.