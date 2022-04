El jueves pasado celebramos sesión plenaria de carácter ordinario en el Ayuntamiento y esta ocasión aproveché para realizar dos ruegos; cuestiones que entiendo no conllevarán gasto en exceso y que se deberían haber realizado y potenciado mucho antes.Los desprendimientos en la carretera del Cañarete son incidentes que ya apenas nos sorprenden. No obstante, el problema es grave y preocupante porque en una vía por la que transitan unos 5000 vehículos al día se producen caídas de rocas de varias toneladas de peso con cierta regularidad. A pesar de jugarnos el tipo, la administración central apenas presta atención a un problema que pareciera ya propio o natural de esta tierra, como si formara parte de nuestra idiosincrasia. Bien, ya que no aplican medidas contundentes (aunque es lo que deberían hacer) y de que estamos condenados a padecer esta situación, lo propio, al menos, es que contemos con una señal vial electrónica como Dios manda, justo al alcanzar la rotonda de Pescadería, que nos pudiera alertar sobre el corte de esta vía con suficiente antelación, además de advertirnos de las posibles incidencias meteorológicas, accidentes, atascos y, en definitiva, cualquier problema que pudiera estar produciéndose en la carretera o autovía que sea de interés para el conductor que se disponga a tomar uno u otro camino. Generalmente, no siempre, nos encontramos con un cartel de advertencia al suelo a un lado de la carretera, unas veces en la rotonda de pescadería, otras en la bifurcación de la A-7 y la carretera del Cañarete y otras en la propia rotonda pasado el túnel del Bayyana. Por esto, previendo que la condena del Cañarete sea eterna, al menos que nos comuniquen los sucesos y avatares con algo más de elegancia. La segunda cuestión trata sobre el tráfico de marihuana. Hace unos días saltaba la noticia del hallazgo por la Policía Nacional de 259 plantas de cannabis en tres registros domiciliarios. En la misma noticia se realizaba una llamada a la colaboración ciudadana, haciendo hincapié en la existencia de una página web para colaborar con la policía en la cual se puede completar un formulario para denunciar puntos de cultivo o venta de drogas de forma totalmente anónima. Debiera la subdelegación del gobierno iniciar una campaña para dar a conocer la posibilidad de denunciar a través de este medio para brindar al ciudadano todas las herramientas posibles para poner coto a los cortes de luz que sufre en su barrio, a los problemas de inseguridad que padece y, en suma, a colaborar para conseguir una ciudad mejor. Ya que la administración central no soluciona cuestiones que son de su competencia, al menos que haga ademán de facilitar las cosas.