Aveces uno tiene la sensación de que ser español supone una pesada carga que se arrastra trabajosamente, a duras penas. Es como una lluvia que no descansa, perseverante, incesante, que empapa por completo y hace pesado el ropaje con el que va vestida la cotidianidad que malvive entre un paisaje tan ingrato y hostil. El gobierno actual sustenta su legitimidad en la configuración parlamentaria de nuestro sistema político, consagrada en la propia Constitución, por cierto. Es el Parlamento quien decide, a quien ha de jurar fidelidad incluso la jefatura del estado, como máximo garante democrático. Sin embargo, ese mismo gobierno no ha dudado en desautorizar la opinión de los letrados del Congreso sobre la Ley de Amnistía. Ha remitido la resolución del litigio al Tribunal Constitucional. Como es imposible que contente a todos, se anuncian más que previsibles lamentos sobre la politización de la justicia. Claro que también hay quien ve la situación a la inversa, judicializando la política, ante la percepción de que algunos togados no renuncian a participar activamente en asuntos políticos, más allá de sus cometidos propios. La Generalitat independentista lleva años situando en el catalán una de sus más acendradas trincheras. Tan férrea y apasionada defensa de la lengua vernácula, paradójicamente, se ha transcrito en forma de directrices para los futuros docentes, manifiestamente desconsideradas con la ortografía del catalán. Como las oscuras golondrinas becquerianas, ha vuelto al firmamento español el reclamo de una escuela pública única, que elimine sin matices cualquier rescoldo de enseñanza privada. Tan drástica propuesta no ha venido acompañada de una explicación plausible acerca de cómo el estado se haría cargo de tan descomunal proyecto, sin entrar, por otra parte, en la manifiesta extralimitación que supone estigmatizar a todo el sector educativo privado, sin matices mayores. Todo eso sucede, en el colmo del sinsentido, entre la desatención y la ofensa que padecen los docentes públicos. Al ministro Urtasun ha tenido la ocurrencia loable de incluir las lenguas vernáculas en el currículum escolar del resto del estado. Ha pasado por alto el pequeño detalle de que no son competencia de su ministerio y que, para no herir sensibilidades, lo mínimo sería que hubiera trato recíproco, supuesto que no siempre se cumple. Podría seguir quejándome con nuevos ejemplos no tan difíciles de obtener. A cada paso que damos por la realidad española brotan como setas en otoño, aunque estemos en invierno.