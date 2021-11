Sevilla siempre sopló de popa

Amanece domingo sin que sea un domingo cualquiera, sino uno que debe adquirir carácter de efeméride, como lo adquirió, también en noviembre, un miércoles de hace justamente veintiocho años. Y es que lo de esta noche en La Cartuja es como un revival de lo que se anunciaba en el Sánchez-Pizjuán aquel 17 de noviembre de 1993. Era un ser o no ser para ver quién iba al Mundial de Estados Unidos, si España o Dinamarca.

Y el recuerdo viene porque lo ha desempolvado el propio Luis Enrique, uno de los héroes de aquella noche. Y lo que sí desearíamos es que el resultado fuese el mismo, pero con menos sufrimiento, que España esté en Qatar como estuvo en yanquilandia, pero por un camino menos espinoso que entonces. Y es que jugar durante ochenta minutos con un futbolista menos y ganar es de cafinitrina debajo de la lengua y rezos a todo el santoral que se tenga a mano.

Hay que ganarle a Suecia como había que ganar aquella vez a los daneses y Luis Enrique confía en el jugador número doce, ese factor de presión que vio la luz en Sevilla, en esta misma Sevilla que obró el milagro de reconciliar a España con su selección tras el bochorno del Mundial que organizamos. Por eso y a pesar de que la Cartuja no es Nervión ni Heliópolis, esas dos calderas, el viento lo soplará Sevilla para que le llegue de popa al equipo de todos y Qatar 2022 se haga realidad.

El empate basta, pero también le servía a Brasil ante Uruguay y surgió el maracanazo en las botas de Alcides Edgardo Chiggia, conque aparquemos la idea de las tablas y rememos con toda la fuerza posible para derrotar a Suecia. Y que esté tranquilo Luis Enrique porque no va a quedar por falta de calor ambiental. El Doce no falló nunca y sólo hay que pedir que las cosas no sean tan agónicas como tras aquella expulsión de Zubi que elevó a Cañizares a categoría de héroe legendario.