Sexo asesinos y vídeos

Me imagino aquello: traición, imágenes rebotando de móvil en móvil, corrillos, codazos, miraditas, murmullos volando mezquinos, la certeza de ser objeto de más de una fantasía, creer que no hay nadie para desahogarse… El aire se vuelve espeso, ácido y sabe a vómito. No se ve luz, ni salida, ni esperanza y sólo se encuentra una solución: buscar la muerte antes que vivir la vergüenza. Quiero hoy hablar de una persona que ha muerto, que no fue famosa, no jugó en ningún equipo de fútbol ni hizo nunca una verónica que provocara el aplauso del respetable. Pienso en una mujer que, angustiada por la difusión de un vídeo sexual suyo, se suicidó hace unos días. Añadamos que no era persona pública y que era mujer: el machismo mata, por supuesto. ¿Se imaginan si, en vez de trabajadora y madre de familia, hubiera sido uno de esos aprendices de machito que pueblan la política española y esos burdeles llamados "reality shows"? Las ondas se habrían llenado de oyentes opinando y de sesudos analistas aullándose doctrina sobre los límites de la intimidad y la libertad de prensa.

En su caso, el de una estrella fugaz de la crónica negra, pronto ha empezado a circular todo tipo de información sobre el "sexting" (somos tan tontos que pensamos que, si le damos a algo un nombre en inglés, se vuelve respetable o, al menos, controlable), sobre los riesgos de compartir la intimidad con los íntimos, sobre el peligro de las redes sociales y la mensajería instantánea y así "ad nauseam". Hace falta hablar de todo esto, claro, pero no dejemos de lado que el vídeo de marras le llegó a más de doscientos compañeros de trabajo y se convirtió en uno de los más buscados al conocerse lo que había pasado. No sé si quien mandó aquellas imágenes cometió algún delito, pero lo tengo por asesino. No sé si quien lo recibió, quien lo rebotó, quien le hizo sentir que su vida ya no era suya, delinquió, pero por cómplice y asesino lo tengo. Ni siquiera sé si tanto hablar del "sexting" y tanto olvidarnos de aquella mujer es una manera de también todos nosotros convertirnos en asesinos o cómplices de su muerte y olvido. Creo que deberíamos ayudar a mantener vivo el caso de aquella trabajadora y madre de familia que se mató porque no podía aguantar tanta vergüenza. ¿Saben ustedes cómo se llamaba? Vuelvan al principio de esta columna. Allí verán su nombre, oculto, disimulado y velado como no debería estarlo ella.