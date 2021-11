Siempre nos quedará 'Casablanca'

La obra maestra del cine que encumbró a Humphrey Bogart y a Ingrid Bergman cumple 75 años de su estreno en España, aunque su estreno en Nueva York fuese a finales de 1942. "Casablanca" nació como una respuesta de la Warner a "Argel", de la Metro Goldwyn Mayer. Su origen era una obra de teatro que nunca llegó a estrenarse, "Todo el mundo viene a Rick's". "Casablanca" cuenta la historia de Rick Blaine (Bogart) e Ilsa Lund (Bergman), dos enamorados separados por la Segunda Guerra Mundial que se reencuentran en el Marruecos controlado por Francia, en el Rick's Café Americain.

"Casablanca" es una película tocada por la gracia. Hubo quien no creyó en Bogart como interprete y lamentaron que el primer candidato, Ronald Reagan, declinó el personaje. El rodaje fue accidentado, casi chapucero. El guión se iba escribiendo sobre la marcha y se cuenta que la Bergman borda las miradas de indecisión porque realmente ignoraba si su personaje se quedaría con Rick (Humphrey) o con Laszlo (Paul Henreid). Un incierto final nunca desvelado…

Pero a todo esto, el metraje se beneficia probablemente por un cúmulo de circunstancias tanto estéticas como de argumentación y técnica, se sirvió de la evolución de la cinematografía de los inicios de los años 40 (incorporación del sonido magnético, experimentación de las cámaras réflex, utilización de películas más sensibles, posibilidad de la profundidad de campo, empleo de grandes angulares y nuevas técnicas en la construcción de decorados), para contribuir al resultado final de esta película en la que confluyen el posiblemente el mejor discurso romántico y una historia de amor con el telón de fondo nazi.

"Casablanca" llegó a los Oscar de 1943 con ocho nominaciones, por detrás de "La canción de Bernardette", de Henry King. Solo recogieron tres premios: mejor película, mejor director (Michael Curtiz) y mejor guión.

La canción que unió su celebridad a la película, "As time goes by", no fue compuesta para su banda sonora. ¡¡Tócala Sam!!, este efímero pianista, Dooley Wilson, tampoco era pianista, era percusionista.

¿Mejor película de la historia del cine? Para algunos sí, para otros no. En general un título indispensable que marcó una época y está escrito con letras de oro, tanto en la historia del cine, como en los corazón de millones de espectadores de todo el mundo, entre ellos el mío.