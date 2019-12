Siento tu terror en mi propia piel

T E presiento junto a mí, amamantando a tu hijo entre tus brazos. Siento tu miedo en mi propia piel, cuando escuchas el trueno ensordecedor, que penetra en la caverna en la que te refugias de la ira de los dioses. Mientras, el cielo se parte en dos, cruzado por un rayo de fuego incandescente, que te ciega momentáneamente, y eriza tu vello. Asomada al balcón natural que se abre bajo mis pies, contemplo el fértil valle, cuyas huertas jalonan los márgenes del río que lo atraviesa. Detrás, la sierra nívea refulge bajo un insólito sol invernal, que desorienta por inusual. Dentro, siento la voces de los hombres y mujeres, que habitan el lugar, los niños corretean, y aunque no entiendo su lenguaje, sé de cierto, que están jugando. Nada ha cambiado, aunque nos separen miles de años. En el centro de la estancia, se escucha el crepitar de la hoguera, junto a la que se reúnen los más ancianos. Ellos buscan el calor que les proteja del frío glacial que se instala en el valle en esta época, y cuyos huesos ya no pueden soportar. Las mujeres, un poco más alejadas del grupo, se afanan en moler el grano, golpeando una piedra sobre otra, hasta conseguir la fina harina con la que cocinar el "maná" que sustenta la tribu, sobretodo en esta dura época, cuyos ciclos van conociendo poco a poco, aunque no los comprendan aún. Escucho, muy cerca de ellas, el chapotear del agua bajo sus pies descalzos, cuando cae en cascada por el agujero que hace las veces de puerta, sin obstáculo alguno que la pueda contener. Siento vuestro frio y vuestro miedo muy dentro de mi propio ser, porque lo llevamos impreso en los genes a través de los tiempos. Aunque no nos conozcamos, somos los descendientes que nunca podréis conocer. Sobrecogidos por la experiencia vital, bajamos hasta el parking, y bajo un sol inaudito para estas fechas, nos dirigimos a los remontes de la sierra, que nos conducirán hasta los confortables y cálidos apartamentos de montaña, en los que pasaremos el fin de semana, al abrigo del frío. Antes de diez minutos, se observa en el horizonte el humo de la chimenea del refugio seguro al que nos dirigimos. Estamos en el siglo XXI, sin embargo sigo sobrecogida. Me pregunto que nos separaría de esos cavernícolas que nos precedieron y habitaron la zona, miles de años antes, si de repente hubiese un apagón energético. Me asalta la duda de si seríamos capaces de sobrevivir como especie a tal cataclismo, en el hipotético caso de que desapareciese la energía que nos mueve. La infinita distancia que nos separa de esos seres humanos, de los que seguramente descendemos, se convertiría en un segundo cósmico, que nos volvería a unir en la debilidad ante una naturaleza que jamás dominó. Me ha dado un hambre atroz, pensar cansa, y un ceviche de atún me devuelve a la realidad. El miedo lo dejamos para la siesta.