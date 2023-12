Realmente las imágenes que daba televisión eran tristes, escandalosas, y un sinfín de adjetivos. Daba pena ver cómo se llega a esa lastimosa situación. Seguro que te han dicho alguna vez “pareces Diógenes”, debido a que se tienen cosas en el despacho que no se usan, y en el fondo no tienes necesidad de ellas. Puede que tú se lo hayas dicho a alguien o lo hayas oído decir entre amigos. Desde la psicología, este síndrome, consistente en un trastorno conductual, es algo muy serio y está afectando a un sector de la población a considerar. El síndrome de Diógenes se caracteriza por la acumulación desmedida de objetos inservibles, basura, ropa harapienta…y afecta generalmente a personas mayores a partir de 65 o 70 años y que viven solas, sin relacionarse con nadie. Son personas con aislamiento social (sin diferencias significativas por clases sociales, educación, economía…), también personas vulnerables, con adiciones, etc. Desde la psicología de la intervención social, preocupa la integración y bienestar de las personas que lo padecen y por la repercusión social que implica.