Entre las lecciones pendientes que tiene que darme mi profesor particular de mitología griega está la de Sísifo, que tenía que empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada, pero antes de que alcanzase la cima de la colina la piedra siempre rodaba hacia abajo, y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el principio, una y otra vez. Lo menciono en relación con un nuevo trastorno laboral que se ha descubierto ahora: la sisifemia, que se produce cuando el trabajador padece una excesiva carga laboral, que le provoca un gran agotamiento físico y mental, y un sentimiento patológico de no ser suficientemente productivo, a pesar de que objetivamente realiza una actividad de alto rendimiento. Este trastorno está relacionado con la precariedad laboral, con alta carga mental por plantillas insuficientes. La causa de la sisifemia está en el desequilibrio entre la alta demanda de trabajo y la difícil capacidad de dar respuesta dentro de la jornada laboral y en condiciones normales. Otra de las características es padecer una “dismorfia de productividad”, que es el hecho de sentir que no se está siendo lo suficientemente productivo, a pesar de que sí lo está siendo. Lo curioso es que, en general, estos temas se le escamotean “al gran público”. Posiblemente hablen de él los gobernantes cuando las bajas médicas le cuesten un dinero considerable a la SS, o sea, tarde.