Sistema compacto

Por medio de una reacción química, unas sustancias se transforman en otras. Es decir, si mezclamos en un matraz agua y sal de Cabo Gata, después de un rato es como si hubiera desaparecido la sal, pero no: sigue estando ahí. A ese matraz tan sencillo le llamamos sistema, porque todos los componentes presentes en el mismo, están interrelacionados. Como ocurre siempre en Química, esto se complica lo suficiente como para poder decir que: haber cambiado los planes de estudio de 5 a 4 años, no ha mejorado ni la enseñanza ni el aprendizaje de la química. Pero a pesar de eso, sigue dando para publicar todas las tesis originales que se quiera, sin tener que recurrir el doctorando al "copy-paste" camuflado. Por otra parte, el concepto de sistema se puede extender sin miedo a cualquier proceso de la sociedad o de la naturaleza. Pero por razones de conocimiento, afición, vocación y porque sin ella tampoco existiría la sociedad, me preocupa más la Naturaleza. Es un sistema "para quitarse el sombrero", por la relación tan íntima que existe entre todas sus partes, y lo rápidos que se notan los efectos que se producen en el resto del sistema al tocar una parte del mismo. Por tanto, la veo como un espacio topológico compacto, usando lenguaje matemático. Además, se conocen sus cifras: lo que tenemos de partículas, de gases, de lluvia ácida, de desertización.

Para remediar su salud, que no es boyante, primero sería conveniente un tratamiento de choque que "le dé vidilla" al sistema, usando para ello los instrumentos biológicos y químicos de que disponemos. Que son conocidos, pero ignorados, no sé por qué razones. Y paralelamente, ir calculando, con rigor, desde el coste ambiental de construir un aerogenerador y el ingreso ambiental que reporta su electricidad, al beneficio que reportan los calentamientos de fluidos por energía solar. Por otra parte: ¿alguien se ha molestado en preguntar el beneficio medioambiental de algo tan sencillo como sembrar esparto?. Temas variopintos pero complementarios, como un amplio conjunto de medidas que pasan por el aprovechamiento, que no eliminación, de residuos de todo tipo.

Pero con pensar solamente en quitar derivados del petróleo de los coches, sin saber a cambio de qué y sin diseñar una política de regeneración del entorno: ¡chungo!. Y dado que pedir a los científicos que contemos cosas no es ni chispa caro, pues que lo pidan, escuchen, y las decisiones se tomen en consecuencia y en conjunto. ¡Que escuchen más la Ciencia!, ¡"aunque solo sea una mijilla más"!. ¡Eso siempre es bueno!