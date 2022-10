Situaciones que no llegan

La ciudadanía, las familias e incluso el profesorado ya no sabemos si nos hemos despertado con la LOE, o desde ayer se llama LOMLOE, LOMCE, LOGSE… La desorientación es total. Por eso muchas personas no sabrán que a partir de este año (en los cursos impares) y el año próximo (en los cursos pares) se trabaja por "situaciones de aprendizaje". Es la última súper-mega-innovación de la penúltima ley educativa. La frase es una ocurrencia más de los mismos gurús que hace 30 años promulgaron la LOGSE, aunque la idea tiene su trasfondo.

La situación de aprendizaje es un escenario real (o cercano a la realidad) en el que poner en práctica los saberes. No contenidos concretos, sino cosas que se necesitan saber en esa situación. Por ejemplo, mediante un programa de radio escolar, a través de un blog, estudiando la meteorología de la localidad, haciendo una obra de teatro, un periódico escolar… Cuando Ferrer i Guardia en el año 1908 proponía en su Escuela Moderna trabajar con el entorno, con sus necesidades y potencialidades, se refería exactamente a eso. También lo trataba Dewey, en norteamérica, a través de su libro Democracia y educación, allá por 1916. Muchos otros como Freinet (años 40, 50, 60) o Freire, desde Brasil, con su Pedagogía del oprimido, de 1968, proponen trabajar a partir de las necesidades de las comunidades y del contexto en el que se encuentra la escuela. A partir de estas ideas, se pueden contar por miles (o cientos de miles) las experiencias de éxito, acreditadas por la investigación.

¿Por qué, un siglo después, seguimos sin aplicar algo tan ampliamente asumido? ¿por qué (perdón por el pesimismo) seguiremos sin aplicarlo? El ovillo de la educación en España es tremendo y muy difícil de desenrollar. Empezando porque el sistema de acceso no garantiza que entre el profesorado mejor preparado. Continuando porque sigue sin existir una carrera profesional docente y una evaluación del profesorado. A eso hay que unir los cambios continuos de normativa, la falta de autonomía real de los centros (su capacidad de decisión es muy limitada), el exceso de burocracia, unos contenidos inabarcables e incompatibles con el trabajo por competencias, una prueba de acceso a la universidad con saturación de contenidos… Si no ha entendido ni la mitad, no se preocupe. Nosotros, tampoco. Seguimos en la misma situación (no de aprendizaje) por los siglos de los siglos. Amén.