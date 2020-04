Situaciones de vulnerabiulidad

La falta de generación de estímulos comerciales puede provocar a medio y largo plazo un quebranto en los presupuestos generales, regionales y locales que incidirán de forma negativa en la capacidad para prestar servicios sociales, por parte de las instituciones públicas, así como en la actividad económica, en el empleo, en la deuda y en el déficit del Estado y de las Comunidades Autónomas. Se debería prever, en aquellos sectores y actores sociales más desfavorecidos y en los posibles escenarios qué podría suceder y qué podría implicar una inestabilidad en el sistema democrático, social y de derecho, así como en las diferentes estructuras que lo constituyen, si se permite llegar a esa situación.

Antes que las familias más desprotegidas empiecen a sufrir sus diferentes situaciones de desamparo y desprotección social, se debería empezar la distribución de productos de primera necesidad, siendo prioritaria su ejecución tan pronto como sea posible, a fin de evitar escenarios dramáticos en los hogares. La tramitación de las ayudas sociales establecidas debe seguir el procedimiento administrativo correspondiente. Pero mientras se dan curso a las solicitudes, se debería prever dar respuestas a las posibles situaciones de indefensión social que más se acusen: familias con hijos y/o con personas a cargo, migrantes, personas en situación de exclusión social sin ningún tipo de ingreso ni atribución posible, etc.

Uno de los posibles fallos en el sistema de ayudas sociales que existe es no prever las respuestas a aquellas familias que, integradas o no en la sociedad, no perciben ningún tipo de ayuda, ya que los servicios sociales no los tienen registrados, no cumplen con los requisitos para estar adscritos o están en trámites de su regularización administrativa. En ese periodo de silencio social al que están sometidos, las necesidades de acceso a los productos de primer necesidad e higiene siguen estando presentes en las familias y, sin embargo, no hay respuesta. Esta es la situación a la que se van a enfrentar miles de familias en estos momentos, cuando a principios de mayo, el poco rédito que conservaban se evaporará. Y es entonces cuando nos daremos cuenta que el sistema ha fracasado. Aunque eso ya lo sabíamos con anterioridad.