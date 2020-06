Solidaridad, de vena a vena

Vuelvo a sumarme este año a la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, un evento que pretende realzar la inmensa aportación de esos voluntarios anónimos, altruistas, obsequiantes de un preciado don que no sale de sus carteras, sino de sus venas, desde dentro de cada uno. Y que solo por eso, vale más que el oro. Y aunque no logren réditos ni gratificaciones pecuniarias, con ese pequeño gran regalo de sangre propia consiguen salvar millones de vidas ajenas, inéditas, que acaso incluyan la de algún ser querido o la de un político repudiado; tal vez la de alguien especialmente desvalido, una parturienta o un niño, pero también que sane a un malencarado a quien se rehuiría por la calle. Porque cualquier humano que lo necesite sin importar credo, raza, sexo o identidad, puede resultar beneficiario de la sangre y sus derivados, donados al azar incierto, al designio ciego de quien lo precise, por la legión de voluntarios que honran el sentido de la civilidad.

Y hablando de sentido, no carece de él este tipo de celebración que aquí festejo porque en un mundo saturado de candilejas hueras, no nos sobran los faros que revelen puertos éticos donde resguardar nuestra armonía social. Que nos clarifiquen dónde y cómo darle sentido a la solidaridad ingénita que portamos como especie. Y al igual que somos líderes mundiales en donación de órganos, por mérito de una política de concienciación lúcida y sostenida en el tiempo, nada impide que además encaremos el reto de liderar programas de extracción sanguínea coherentes para hacerlos visibles y que alienten a los que desconocen su enorme importancia, a compartir con otros algo tan preciado como es su sangre. Que es como compartir el aire que respiramos porque es igual de necesaria y no hay aún ingeniería capaz de sustituirla, a pesar de que, a los humanos sanos, la sangre nos sobre (o se derrame en vano). Por eso es una forma, quizá el modelo más generoso, de solidaridad personal, porque va de un cuerpo a otro, directo de vena a vena, sin nutrir las carteras de vampiros que solo medran cuando campa el egoísmo, la inopia propia o la ignorancia colectiva. Una solidaridad que lo único que suele contagiar son afectos y el agradecimiento de quien la recibe y de sus familias, hacia esa generosa hermandad de donantes de sangre regulares y voluntarios, paradigma casi desapercibido de la filantropía más digna de tal voz. Hoy va por ellos.