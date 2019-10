En Solna, un punto clasifica a España

Cierta sensación de desencanto dejó el equipo nacional este sábado en Oslo. Desencanto por su errático fútbol y frustración por ese estúpido penalti de Kepa que impidió la anticipada clasificación. Estábamos convencidos de que el paso de oca iba a sostenerse hasta el final, pero la prueba de once futbolistas de once equipos distintos no acabó de funcionar y hasta puede decirse que sólo Navas mantuvo la tensión de campana a campana.

El tiempo para hacerse perdonar ha sido breve y esta noche en Solna podría certificarse la clasificación para esa Eurocopa que tiene su punto inquietante en el día que España vaya a Bilbao. Ese penalti por atropellamiento de Kepa provocó que se hiciese justicia en el electrónico y eso es lo peor. Hoy nos espera un equipo que, históricamente, vive en un piso superior a Noruega. Es más, hasta nuestra catarata de éxitos, Suecia tenía mejor palmarés internacional que nosotros.

Únicamente la derrota haría que la clasificación tuviese que esperar una jornada más, pues el enfrentamiento del 15 de noviembre en Bucarest entre rumanos y suecos hace que sólo uno de los dos pudiese llegar a los números de España. Sólo perder evitaría que esta noche se pudiera visar el billete para la Eurocopa y como sombra en lontananza sólo aparece la de una derrota que puso en tenguerengue la cabeza de Luis Aragonés, precisamente en Solna, como hoy.

Se presumen cambios que añadir al obligado de ese recordman de éxitos y también de tarjetas que atiende por Sergio Ramos. No estuvo mal la fórmula Albiol como acompañante y, ausente el camero, suena la presencia de Diego Llorente como pareja del valenciano. Por lo demás y con la constatación del fundamental rol de Fabián en la sección de proyectos, la presunción es que estamos ante un partido lleno de aristas que conviene, como siempre, no perder. O sea...