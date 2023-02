Sólo la negociación aporta soluciones

No entraré en el debate vergonzoso que alimentan ciertos mediocres periodistas en las diferentes televisiones y que hacen de la Guerra en Ucrania un torneo sobre cual de los dos beligerantes tiene más muertos, han perdido toda dignidad y respeto, los "muertos" tienen madres, esposas, hijos que hoy lloran y sufren. Esos mediocres periodistas no informan, en las televisiones, hacen apología de la guerra, empujan los políticos a la escalada y para ello moldean las opiniones públicas forjando en sus mentes el odio hacia un enemigo sin tomar en consideración que este enemigo también es víctima de sus políticos, estos periodistas, tratan de banalizar la guerra, presentándola como un mal necesario: ¡NO! La Guerra se puede evitar si los Políticos hacen su trabajo ¡Negociar! Para ello fueron elegidos por el Pueblo…mismo tras una Guerra se negocia…entonces ¿Por qué no negociar para que esta no tenga lugar? ¿O quizás hay intereses ocultos con las Industrias del armamento u otras? Todos hemos sufrido al ver el desastre causado por el terremoto en Turquía y Siria, pero somos pocos, los que nos hemos conmovidos al ver como se arrasaba bajo las bombas a Serbia en el 1999, a Iraq: Operación Southern Watch (agosto de 1992 a marzo de 2003). Operación Brindar Confort (abril de 1991 - diciembre de 1996). Operación Desert Strike (septiembre de 1996). Operación Northern Watch (diciembre de 1996 - marzo de 2003). Operación Desert Thunder (febrero - diciembre de 1998). Operación Zorro del Desierto (diciembre de 1998). Operación Southern Focus (junio de 2002 - marzo de 2003): Y todo ello alimentado por mentiras Políticas de falsas armas de destrucción masivas, Sadam Husein, era un sangriento dictador, pero era razonable arruinar un país, destruirlo y que muriesen tantas personas inocentes para derrocarlo y dejar el caos, nadie protestó por lo que hacia occidente, era normal que se machacara este país en nombre de la democracia y nuestros valores, nuestras mentes fueron anquilosadas por las televisiones que nos presentaban estas guerras como si fuesen una película de Hollywood, escondiendo la realidad del drama humano. La guerra, solo aporta destrucciones, miseria y muertes a los pueblos, solo incrementan las fortunas de aquellos que las fomentan. No nos engañemos, en Ucrania occidente no defiende la integridad territorial de este país, occidente y en particular US, defienden su dominio unipolar sobre el planeta contra el Plan del dominio multipolar que plantea y construyen Rusia, China, Irán e India junto a otros países asociados en el BRICS+. Desde que existe el mundo los cambios se han sucedidos y la Humanidad ha sabido adaptarse a ello, han nacido Imperios y otros han caído, hoy llegamos al final del ciclo de la dominación de Occidente sobre el planeta y no por ello su potencial cultural y sus poblaciones van a desaparecer, solo es cuestión de readaptarse a la nueva situación Política y económica que irrumpe y que se está precisando abarcando las ¾ partes de la Humanidad. La UE si quiere perdurar debe defender sus intereses en el marco de la nueva situación que se perfila de lo contrario será marginada y la nueva estructura mundial será dominada por China, Rusia con Euro-Asia y USA que doblegará a la UE económicamente y Políticamente. USA, utiliza a la UE para sus intereses, no nos engañemos. Hay que parar la locura de la guerra antes de que sea demasiado tarde.