Virgilio comenzaba La Eneida declarando que iba a cantar “a las armas y al hombre”. Con el título de este artículo del nuevo año que arranca quisiera hacer un guiño a un niño de Pescadería que no se lo tragó la guerra civil y que hoy, cantando los noventa, quiere cumplir el sueño de volver a aquel cine de su barrio, que abrió dos meses antes de que estallara la guerra con la película “Rayo de sol”, del húngaro Pál Fejös, y que el ayuntamiento, con raro acierto, quiere volver a poner en valor lo que fue cine Katiuska”, un cine que en medio del bombardeo de Almería quedó intacto. Aquel cine estaba regentado por una anarquista que proyectaba películas de cine mudo donde Juanico, que así llemaban a este niño en el barrio, en aquel recinto sagrado soñaba con las sombras que le dejaban Charlot, Buster Keaton y los héroes de la época y, más tarde, pese al hambre y el drama de una ciudad en la retaguardia de la guerra, los domingos llegaban desde Barcelona algunas de las múltiples películas documentales y de ficción de la CNT-FAI, un sindicato que también era un poderoso medio de producción y propaganda en la zona republicana. A Juanico cada año nuevo le resta algo menos de tiempo para volver a los sueños de aquel viejo cine que “siempre -dice- es mejor que la desazón del vivir de hoy”. Y lo creo, incluso para uno, que nació en el tiempo de los serenos, soñar con las sombras que crea la máquina de cine en una sala de de cine de época, en un barrio como La Chanca, es hoy un acto de optimismo y valor en Almería. Me uno, pues, al anhelo de Juanico para que este año que espera vivir pueda recuperar su infancia de guerra perdida en aquel cine y seguir devorando sueños que aún están en aquel oscuro salón del Katiuska, alumbrando recuerdos con historias luminosas que deja el cine,historias esperanzadas, historias desesperadas, historias que le hacían amar, desear, llorar o reír, a pesar de las penurias de la guerra. Hoy como ayer, cuando ese cine sea realidad, ante la soledad de su pantalla blanca podremos unir las sombras de hoy con la misma intensidad que las vivió Juanico. Feliz iniciativa convertir el viejo cine Katiuska en espacio cinematográfico público que no tiene Almería que resuma las múltiples realidades de la vida tocadas por el hipnotismo de ficción que es el cine, y deje a los almerienses con la lengua fuera, películas impresas en sus retinas sueños no alcanzados en la vida. Bienvenida sea la nueva sala de cine a Almería, cuando llegue. Nada como una pantalla de cine de época para que, en la intimidad de nuestra conciencia, nos devuelva al tiempo de la inocencia, de ahí mi elogio al ayuntamiento de Almería, aunque los sueños, como la vida de los políticos, siempre ocultan algo, y así se lo advierto a Juanico.