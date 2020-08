Spain is different

Tras este fin de semana con la celebración de la festividad litúrgica del Dogma de la Asunción de María a los Cielos, una tradición de la religiosidad popular en España, que este año no ha podido hacerse presente a pie de calle en nuestros pueblos y ciudades con la propia alegría esperanzadora que conllevaba para los católicos este día tan especial del 15 de agosto.

Pero el objeto de este aserto es el desencanto, no tanto por el "totum revolutum" en el tratamiento asimétrico y plurinacional de la pandemia sanitaria de la Covid - 19, sino analizar, que nuestras Cortes Generales están impregnadas de una estética de vejez prematura, estando roídas por el "gusano de la mixtificación", y España no es esto, ni esto es España. Un Estado, que día a día no se funda ni en la libertad ni en la autoridad, a pesar de que ambas son necesarias para el sostenimiento principal de la democracia, agravándose el sistema constitucional con la turbamulta, que está imperando en la vida española de una manera sarcástica, en pugna con nuestras supuestas soit disant condiciones democráticas, y, desde luego, con los intereses nacionales. La minoría marxista e independentista vestida de mayoría absoluta y disfrazada con el ademán de la soez vociferante, está imperando ahora con mayor intensidad en España; toda la vida española en estos meses es un pugilato constante entre la horda y el individuo, entre la cantidad y la calidad, entre la apetencia material y los resortes espirituales, entre la avalancha brutal del número y el impulso selecto de la personificación jerárquica, sea cual fuere, la virtud, la salud, la propiedad, el trabajo, el bienestar; la que fuere. Cuando se pierde la fe en que haya una verdad objetiva es cuando nace el sectarismo político, dejando la democracia vana de la fuerza de la razón y la justicia; porque cuando no hay esta fe, no hay más camino que hacer que la voluntad de los que suman más, como ocurre en un buque que ha perdido el mando, ¿a dónde va, a dónde quieren los más de los tripulantes, aunque vayamos a la catástrofe?

"Spain is different" ante la diabólica encrucijada económica y social ¡cuánta ignorancia, sin optimismo intelectual, inexperiencia, corrupción, mentiras, pujas electorales, despilfarros, palabrería hueca, adulación, inexactitudes, imperfecciones, cuántas pasiones desatadas e inútiles, cuanta ambición egoísta, cuantos efectos momentáneos para ganar una más que dudosa voluntad general!