Subido al marcador del jerónimo rodríguez

Eran otros tiempos. El fútbol todavía no se había convertido en un negocio. Y los pueblos eran más o menos prósperos según la categoría en la que jugaran sus equipos. En la década de los ochenta vine almundo y recuerdo que mis primeros pasos fueron sobre el terreno de juego del Jerónimo Rodríguez. Era el feudo y bastión de un equipo que por aquel entonces se antojaba invencible. El Benahadux, un pueblo de apenas tres mil habitantes, cautivó a los seguidores del fútbol modesto de nuestra provincia y venían a ver sus partidos desde la capital y pueblos de la comarca. Su juego, tan vistoso como alegre, deleitó durante varias temporadas a los aficionados almerienses y prontó los integrantes de su plantilla se fueron incorporando a equipos de mayor nivel. Y en aquel campo de tierra, como la mayoría de los que había antes, yo disfrutaba los domingos viendo a mi padre marcar. Pero lo que más me gustaba era subirme al marcador del fondo y anotar el tanto en el casillero. Eso sí que era un privilegio al alcance de pocos. Hoy la tecnología no lo permitiría y mucho menos la pandemia.