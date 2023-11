C ALDERÓN nos enseñó que la vida es un sueño, donde cada uno de nosotros debe conseguir sus objetivos. Esto mismo se puede aplicar a una comunidad, una sociedad o un país. Entre mis objetivos está alcanzar un nivel de bienestar para mis seres queridos sin necesidad de pisotear a nadie; ampliar esto mismo a mis amigos y conocidos, a quienes me rodean y me acompañan en el viaje de la vida.

Sueño con vivir en una sociedad donde no existan las diferencias sociales o que sean las mínimas posibles; donde cada persona tenga posibilidades de desarrollarse según su libre albedrio; donde pueda vivir como quiera, con quien quiera y donde quiera; que sea libre de expresarse en el idioma que prefiera o en el que se sienta más a gusto; donde desaparezcan los prejuicios; donde no se impongan ningún tipo de dogma, sea religioso, ideológico, costumbrista o cultural. Sueño con un país donde cada cual sea capaz de crecer según su capacidad y voluntad, que no dependa de su condición, de su lugar de nacimiento o de prebendas por apellidos o linajes.

Pero no sueño, más bien me desvelo, con lo que estoy viendo y viviendo estos días, con esas concentraciones del odio y la intransigencia, donde se apropian de los símbolos de todos y se reparten carnets de españolidad, donde se lanzan mensajes simplones a la vez que faltones contra todo, ya sean cuestiones reales o imaginarias, posibles o futuribles, concretas o especulativas. Son reflejos de actitudes antiguas que creíamos superadas, son tácticas ancestrales que los oportunistas de la confusión inflaman en almas cándidas e, incluso, bien intencionadas, que no tienen la capacidad de evaluar las consecuencias porque escapan a su control. Es el comienzo de un camino incierto que tiene el peligro de retroalimentarse y el cual, si no se le pone freno, puede evolucionar en un peligroso sentido.

Y a pesar de todo, sigo soñando con una sociedad que sea capaz de superar estas conductas y estas situaciones, de ser generosa e incluyente, en donde quepan todas las sensibilidades, todas las ideas, todas las palabras y todas las propuestas, canalizadas a través de los representantes que nos hemos dado con un sistema democrático de elección. Se trata de sumar y unir, no de dividir.

Volviendo a Calderón, la vida es sueño, y los sueños sueños son, pero este sueño no es imposible de conseguir.