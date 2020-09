Suerte Compañeros

Un proceso electoral para elegir el equipo "rector" (entiéndase presidencia, secretaría general...etc) en cualquier formación política, siempre y digo siempre, es una muestra de lealtad para con los afiliados y una manifestación de democracia interna; gesto especialmente necesario, para demostrar a la ciudadanía en general, que los partidos políticos, como garantes del pluralismo político y manifestación de la voluntad popular, damos ejemplo de transparencia y participación. Sería contradictorio y desleal, erigirnos como instrumento fundamental para la participación política y expresión de la soberanía nacional, mientras que nuestros órganos de dirección o líderes fueran designados a dedo, sin tener en cuenta a las bases. Es verdad que VOX, somos una formación nueva y de reciente creación; es verdad que hemos experimentado un crecimiento exponencial, que nos ha catapultado a tener representación en todos los ámbitos de la Administración Pública, desde la Unión Europea, hasta la mayoría de los pueblos de nuestra geografía nacional y también es verdad obviamente, que hemos pecado de cierta falta de coordinación y desconexión con nuestros afiliados, derivado principalmente de la carencia de medios tanto humanos como materiales y nuestra inexperiencia. Por eso, ahora más que nunca se hace necesario que todos aportemos y colaboremos en esta ardua tarea, en la que nuestro partido intenta consolidar una estructura acorde con su envergadura, siendo fundamental el proceso electoral abierto en nuestra provincia, que pondrá fin a una etapa difícil de dimisiones y gestoras provisionales, la marcha o abandono de compañeros de viaje en distintas estaciones del trayecto, para consolidar un proyecto o un equipo capaz de recuperar la ilusión de nuestras bases y trabajar por el interés de nuestro partido y de nuestros ciudadanos, a través de la materialización de nuestras 100 medidas. En esta tarea me encuentro inmerso, con el papel de candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial, rodeado de un equipo humano cargado de ideas, proyectos e iniciativas y entregados a este proyecto. Por otro lado está la candidatura liderada por mi compañera, Montserrat Cervantes, quien tiene responsabilidades en El Ejido, junto a un grupo de personas, que también representan los valores y el espíritu de nuestra formación, puesto que ambos buscamos los mismos objetivos (antes señalados), por diferentes y respetables vías. No quiero dejar pasar esta oportunidad, sin desear suerte a mi "rival" en esta cita electoral; hacer llegar el reconocimiento a las dos candidaturas que no han logrado pasar el corte del 10% de avales, exigido por nuestro Reglamento, y por supuesto tender mi mano, para una vez resuelto el proceso electoral, con independencia de los resultados, formar un equipo de consenso y unidad, en pro de VOX-Almería.