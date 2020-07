A L final los Reyes Católicos, que gestionaron la expulsión morisca con gran habilidad política, y hábil mano izquierda, lograron llegar a acuerdos que evitaron, no solo el derramamiento de sangre, sino dando la oportunidad a los moriscos de conservar numerosas prebendas a cambio de ser vasallos de la Corona, manteniendo sus leyes, costumbres, lenguaje, religión y tributos; pero los musulmanes no solo conservaron sus hábitos, sino que recibieron por parte de los Reyes una protección especial, no pudiendo ser obligados a trabajar para conquistadores, ni tampoco a llevar ningún distintivo que los diferenciase del resto de población; eso sí, condición indispensable, sería la obligación de entregar todas las fortalezas y armas de pólvora; toda esta trama de acuerdos la conocemos como sistema de Capitulación, y nos costa que no fue la misma en todos los lugares del Valle del Alzamora, dándose una en Purchena para los lugares del Alto Almanzora y sierra delos Filabres y otra en Huacal Hovera que afectaría al medio y bajo valle del Almanzora. Pero en el caso que nos ocupa, la villa de Sufli, fundada por una mezcla de musulmanes de distintas procedencias, integrados por muladíes, bereberes, bastetanos de origen morisco, que conformaron un lenguaje diverso, mezcla de Algarabía, Aljama y Romance, que se distinguía por el artículo "al", árabe, precedente de un sustantivo o como pronunciaban en este caso "Sofloy", distinto al que más tarde figuraría en los libros de Apeo y cuya grafía era "Sufli"; que posteriormente, con el cambio morfológico de palabras, cambiando la "o" en "u", y en una expresion característica del habla morisca se convierte "oy", para terminar más tarde en una "i" atona. Sin embargo más tarde, con la pronunciación de los nuevos pobladores se producirá un cambio de la "o" en "u", recuperando su primitivo origen y que le llevaría a acabar en una "i" tónica acentuada que nos daría el nombre más sonoro de "Sufli", palabra de origen musulmán que tenía sentido si la comparamos con la orografía y que tomada en plural por sus pobladores hacía referencia a la situación geográfica, percibiéndola como: "Eran los de abajo", los que vivían debajo de "Sierro (Sierro el alto - Sierro el bajo)", confundiendo a Sufli con Sierro el bajo, como le llamaban ciertos cronistas, y que en cierto sentido refuerza esta teoría, la posición de unos terrenos que los mantenían gracias a las aguas que de allí venían.