Suicídate antes de matarla

El terrorismo machista se cobra anualmente docenas de víctimas. La frialdad de los datos así lo confirman. ¡¡¡ Basta ya de noticias como esta ¡!! "Detenido un hombre tras matar a su mujer en Castellbisbal (Barcelona). Los Mossos d' Esquadra han detenido al presunto asesino, de 52 años, que la noche de Halloween confesó el crimen a la policía local de este municipio". Ya confirmado, este nuevo asesinato machista elevaría a 52 las mujeres que han muerto en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas, superando ya la cifra que se alcanzó el año pasado. Desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse las víctimas por violencia de género, se contabilizan 1.028. Los asesinatos lejos de reducirse, van en aumento. Diariamente vemos en las películas que la mujer es tratada como cuerpo al que agredir, la publicidad las sigue tratando como pedazos de carne con la que comerciar, incluso los videojuegos las cosifican como elementos a los que violentar, ¿Porqué gritar y ningunear a una madre, a una esposa, a una abuela,…?, algunos jóvenes dicen amar a su chica cuando controlan el móvil o las amistades que frecuenta. Ante estos despropósitos, hay aún quien se pregunta qué ocurre para los asesinatos lejos de reducirse sigan en aumento, y qué falla en las políticas de igualdad para que los roles y estereotipos sexistas pervivan, para que "la maté porque era mía" siga siendo en lema tristemente ejecutado. El terrorismo machista, está presente en todas las sociedades desarrolladas o no, sigue matando. Es hora de recomendar a ese grupúsculo de hombres que se consideran con el derecho y hasta el "deber" de agredir sexualmente, maltratar y asesinar a mujeres porque ya no "controla" su vida, ni las decisiones que adopta, no hablaremos de la sociedad normalizada ni de democracia saneada, y que "el peso de la culpa por el acto cometido" después de matarla se suicidan, en un gesto heroico para salvar su honor.

Por desgracia para la sociedad en general será muy difícil lograr que no se repitan actos violentos contra las mujeres mientras los hombres violentos mantengan tantas viejas costumbres machistas

Si crees que la vida de una mujer te pertenece, busca ayuda con urgencia. ¡¡Estás muy mal!! Si por el contrario piensas que, como varón tienes en tus manos la potestad de quitarle la vida a una mujer, no lo pienses demasiado y empieza por la tuya.