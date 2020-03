Sumar, ayudar y apoyar

Superamos la segunda semana del estado de alarma con la inmensa mayoría de personas en su lugar: en sus casas o acudiendo el tiempo necesario a las actividades laborales que continúan desarrollándose.

A pesar del ejemplo que está dando la inmensa mayoría de la sociedad, en estos días tan difíciles sobrevuelan cuadrillas de capitanes a posteriori, personas que lo saben todo a toro pasado. Ahora que toca arrimar el hombro, lo único que hacen es enredar, con tal de no ayudar al Gobierno de España o a los gobiernos locales que no sean de su color político. A pesar de eso, no perdamos mucho tiempo con ellos y centrémonos en hacer bien aquello que se nos pide: vencer al virus con la menor pérdida de vidas posible.

Los almerienses debemos sentirnos satisfechos de saber que la disciplina social del aislamiento está siendo ejemplarmente secundada en todos los municipios de nuestra provincia, donde también muchas personas tienen que salir a diario a trabajar, más que en otros lugares, por ser nuestra provincia la mayor huerta de Europa y de España. Muchos de nosotros seguimos acudiendo a aquellos trabajos imprescindibles en esta situación. Es el caso del personal del sistema sanitario y de otros colectivos como el de los cuidadores de nuestros mayores en las residencias, que están viviendo días muy duros a raíz de algunas noticias de casos excepcionales que no se deben generalizar, porque empañan el magnífico trabajo que realizan.

Tras las primeras medidas en el frente económico y social, ahora toca también hacerse cargo de otras problemáticas, para garantizar que las familias puedan cubrir sus necesidades más elementales. El pago del alquiler es una preocupación hoy para muchas familias y la renta mínima puede ser la solución para muchas otras. El Gobierno de España está trabajando en estas y otras medidas, muy necesarias, como también podría ser la suspensión del pago del alquiler a afectados por ERTES o cierres de actividad.

Este duro e inesperado golpe nos está cambiando la vida y nos la va a cambiar en el futuro, un futuro en el que tampoco faltarán capitanes a posteriori. Mientras llega ese momento, bien podrían dejar de volar, quitarse la capa y arrimar el hombro. Ahora toca sumar, ayudar, apoyar y dar esperanza.