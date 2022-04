Por una parte: lo han conseguido. Por fin hay noticias alegres. El humor invade el ambiente. Junto con el permiso de desnudar la cara, ha ocurrido un suceso que ha hecho que el rostro aparezca sonriente. Me alegro. ¡Alabín, alabán, el gobierno y nadie más! ¡Tres hurras por el gobierno!

Por otra parte: ¡viva la transparencia informativa! Recuperemos el grito granaíno de "Albolote, Albolote, … el que no bote".Empezando por el final, que es más divertido: nuestro Sr. Presidente del Gobierno de la Nación explicó, públicamente, en Ucrania, que para allá va un barco cargadito de artilugios guerreros. Solo le faltó decir si los vehículos que transporta, van cargaditos de gasolina o no, pues detalló la carga que lleva y la ruta por la que viaja. ¡Olé la transparencia informativa!Lo siguiente: Este "finde" ha viajado a Cataluña un preboste del gobierno, parece ser que para explicarles a algunos catalanes, que nuestros espías, los del CNI, se compraron un artilugio espiador para espiar, y han espiado a algunos catalanes, y ¡eso no volverá a ocurrir!Como la capacidad del cerebro no es infinita y, además, tengo memoria selectiva, no tengo ni idea de quién ha sido el emisario, pero, en todo caso, el único que lo podía haber superado, habría sido el querido Gila.Conclusiones: varias y variadas. Que me han retrotraído a los 60's, época en que TVE proyectaba la serie "Superagente 86", que junto con la agente 99, era una mezcla de James Bond y el inspector Clouseau, y trabajaban para CONTROL, una supuesta agencia secreta de espías del gobierno de los Estados Unidos. Entre sus mejores artilugios, el "zapatófono" y el "cono del silencio"Además, nos guste o no nos guste lo del espionaje, de eso viven las "tiendas de los espías", de las cuales algunas están a la vista del público, basta buscar en internet, y otras, como es el caso de la que parece ser que les vendió el software espiador, está en Israel, país que goza de merecida fama en ese sector.Otrosí, la de espía, junto con otra profesión, de la que dicen que es la más antigua del mundo, siempre han existido. Y las dos se parecen en una cualidad: su saber guardar los secretos. Que eso es serio y preocupante, ya lo se. Y me imagino que lo sabemos todos los adultos. Pero, en un Estado de Derecho, la información de "los espías" duerme el sueño de los justos. Así que, lo mejor, es no despertarlos con algarabías, y que siga durmiendo.