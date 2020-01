Supercampeón sin haber sido campeón

Este invento de Luis Rubiales que es la Supercopa entre cuatro, los cuatro mejores del curso anterior, resulta que ha roto en una situación sorprendente. Tan sorprendente como que la final la van a jugar dos equipos que no ganaron absolutamente nada, lo que deparará un supercampeón como de segunda mano, nada que ver con lo que se pretende en esta competición y que es la de dar con el supercampeón, el indiscutible número uno del año.

Campeón de Liga el Barça y campeón de Copa el Valencia, resulta que esta tarde se juegan la Supercopa de España en Arabia Saudí segundo y tercero de la Liga, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Algo más increíble todavía que cuando un equipo hacía doblete se jugase la Supercopa con el subcampeón de Copa. ¿Qué mayor supercampeón que quien fue al copo de títulos?, pues nada, a fin de hacer caja llegaba el sucedáneo de tener que revalidar lo conseguido.

Y así hoy vemos cómo se va a ser supercampeón sin haberse proclamado campeón de algo. Me imagino que la organización soñaba con un Madrid-Barça esta tarde junto al Mar Rojo y que el Atleti es como un chino en el zapato, pero la realidad es que la remontada colchonera del miércoles tuvo unos tintes épicos indiscutibles. Entre la épica y ese VAR que evitó una goleada azulgrana, los de Simeone se colaron en la gran gala de esta tarde para que en vez de clásico haya derbi.

Y a través de una ruta llena de hechos incomprensibles, siempre un Madrid-Atleti es plato de buen gusto para el aficionado. No es un Madrid-Barça, pero menos da una piedra en esta Supercopa que debería dar como resultado al supercampeón, el mejor de todo el curso anterior. No hace mucho el Athletic desechó la gabarra tras vencer al que había hecho doblete, el Barça, y el nuevo sistema riza el rizo sabiendo de antemano que habrá un supercampeón que no fue campeón.