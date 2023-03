Los supermercados (superficie < 2.500 m2) suponen más del 70% de la superficie destinada en España a la venta de alimentación, productos de droguería e higiene personal (Alimarket, 31/12/2021).

Los supermercados juegan un papel muy importante en la economía y en la sociedad. Según un informe de CC.OO. de 2021, representaron el 69% del negocio total de la distribución alimentaria (términos de superficie) y crearon 390.000 empleos directos y 170.000 indirectos (10% del total de empleo en España). La importancia de los supermercados en la sociedad española quedó, claramente, puesta de manifiesto con la pandemia del COVID-19, al permitir – junto con otros operadores del canal – que los consumidores de nuestro país tuvieran garantizado el suministro de alimentación y productos de primera necesidad y que, en ningún momento, se produjeran situaciones de desabastecimiento.

La posición de los supermercados como punto de unión entre fabricantes y clientes los hace más vulnerables ante subidas de precios y contextos inflacionarios como en el que nos encontramos actualmente.

Un supermercado no produce ni fabrica productos. Dado que el 75% de sus gastos son compras de mercaderías a proveedores y fabricantes, es evidente que, ante subidas de precios/costes en los diferentes eslabones de la cadena, los precios en el supermercado no pueden, sino, subir también. Esto se debe, entre otros aspectos, a la propia Ley de la Cadena Alimentaria que obliga a no poder vender por debajo del coste. El problema es que como el consumidor no tiene “relación” alguna con los fabricantes, pero sí con el supermercado, “culpa” a éste de las subidas de precios y no a aquellos.

¿Son los supermercados los culpables?

Veamos por qué no lo son. Los incrementos de precios en origen (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) se situaron casi en el 44% de media en el pasado mes de enero, los precios de la industria alimentaria (el precio al que los fabricantes le venden al distribuidor) aumentaron un 20,5% (índice IPR, INE), sin embargo, solo hay un incremento del 15,4% en el IPC (precios en el lineal). Ha habido productos, como los huevos que han visto incrementado su precio en origen en más del 100% (105,1%). Otros productos con subidas de precio destacables han sido las patatas (72,2%), la leche (59,7%), o el cerdo (55,7%). Estos porcentajes son mucho más elevados que el incremento del IPC que se ha producido en cada una de estas categorías (27,2% en huevos, 20,5% en patatas y 33% en la leche). Avanzando en la cadena de valor, los precios de la industria alimentaria (el precio al que los fabricantes le venden al distribuidor) aumentaron un 20,5% (índice IPR, INE).

¿Qué significa esta diferencia?

Muy sencillo; han sido los supermercados quienes han absorbido parte de este incremento de los precios en origen a costa de unos márgenes que ya, de por sí, no son lo elevados que la sociedad piensa, sino todo lo contrario. Alimarket sitúa el beneficio medio (2021) de las cadenas de supermercados en España en el 2,3%.

Pero también hay que tener en cuenta (1) el importante incremento del coste de la electricidad, lo que tiene un impacto más que significativo en tiendas que tienen los equipos de refrigeración encendidos las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, (2) el cese de la bonificación de 20 céntimos de euro en el carburante para el sector de la distribución comercial, (3) la revisión salarial que muchas cadenas han realizado a sus trabajadores, y (4) el impacto negativo del nuevo impuesto al plástico no reutilizable (en vigor desde el 1 de enero), soportado por fabricantes y distribuidores. Este impuesto no existe en ningún otro país europeo.

Si los supermercados tienen márgenes tan pequeños, ¿de dónde proceden sus beneficios? De la rotación; es decir, de que muchos clientes entren todos los días a comprar. Por tanto, es lógico que la cadena que posea 1.000 supermercados gane mucho más dinero que la que tenga 500 supermercados, y ésta, a su vez, mucho más que la que posea 50 establecimientos.

Los supermercados reducirán los precios tan pronto como les sea posible, ya que cuando mejor les va es cuando los precios están más bajos, y cuando peor les va es cuando hay que subirlos, dado que el consumo se retrae, lo que reduce el número de visitas a las tiendas (rotación).

No tiene sentido, entonces, plantear algunas medidas “electorales” de intervención como limitar precios, fijar sanciones o impuestos adicionales o crear supermercados “públicos”. Dejemos, por tanto, que los supermercados sigan haciendo su trabajo como hasta ahora. No olvidemos que son los mismos que hace dos años recibieron tantos halagos de gran parte de la sociedad española e, incluso, de muchos de nuestros políticos que ahora los culpan del encarecimiento de la cesta de la compra.