Si hay un organismo al que le tengo un cariño especial es al antiguo Colegio Oficial de Doctores y Licenciados que he regido durante años en la Almería, desde los inicios de la Democracia que a duras penas seguimos disfrutando. La época me trae a la memoria la frase de Marx, el genuino, el inteligente, el mordaz; o sea, Groucho: surgimos de la nada y hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria. Viene esa introducción en relación con el hecho de que entre mis antecesores, dominaban las Juntas Directivas con algunos miembros que defendían la recreación de los célebres tribunales no de orden público, sino populares, eso si, a la muerte del dictador, en la Puerta de Purchena, sita en el centro de Almería Ciudad. ´ Quizás porque mi talante fue llevar la incipiente democracia y profesionalización al Colegio, traigo a colación mi agradecimiento al Colegio de Granada, por el día tan feliz que nos permitió pasar en Granada a mi familia y a mi mismo, con ocasión de la entrega de la Medalla del Colegio como Colegiado de Honor, junto a personas tan ilustres como el Juez Calatayud, en una cena que siempre recordaré con cariño y agradecimiento.