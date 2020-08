Sweet home Atapuerca

Los mensajes con eco y estruendo suelen tener la virtud de sanar muertos mediáticos. Son una tabla desesperada a la que se agarran personajes agónicos, otrora famosos, en su último intento por evitar el olvido.

Hace unos días Miguel Bosé convocaba a las masas a sublevarse contra las mascarillas, la vacuna que todavía no ha llegado y la existencia del propio COVID-19. No era la primera vez que participaba en esa cruzada. Hace meses que viene insistiendo en la falsedad intrínseca de la pandemia, movida por una oculta y poderosa mano orwelliana. Sin embargo, no había conseguido retornar del todo al gran teatro mediático, a pesar de no haber escatimado recursos. Negar una pandemia que le había costado la vida a su propia madre no dejaba de tener su enjundia.

Esta vez apeló a las masas, convertido en uno de los grandes propulsores de la manifestación negacionista de la pasada semana en Madrid. Sinceramente, no los entiendo: ¿Todos los gobiernos del mundo han acordado inventar muertos, hospitalizados y enfermos? ¿Con qué fin? ¿Las vacunas que han salvado miles de millones de vidas son un invento de sibilino control? ¿Los medios están construyendo una conspiración planetaria, más allá de sus ideologías, alcances y ubicaciones?¿Es una perversión contra natura combatir una pandemia mundial? Lo mismo deberíamos renunciar a todos los avances acumulados por la Humanidad y esperar a que la pandemia nos devore en una especie de Atapuerca primitiva, idílica y fatua.

En todo caso, Bosé tiene experiencia sobrada entre las bambalinas de los medios. La noticia el pasado domingo fue que no asistió a la manifestación que él mismo había contribuido ardientemente a convocar. Haberlo hecho, desde luego, habría sido más coherente, pero ostensiblemente menos informativo, con menos cuota de pantalla mediática.

A partir de ese momento Bosé ha aparecido a diario en los medios: comprando con mascarilla, haciendo declaraciones, matizando su postura, en definitiva, recuperando el protagonismo perdido desde hace muchos años. La estrategia ha sido exitosa, sin duda, aunque yo hubiera preferido verlo encabezar la manifestación, cantando, por ejemplo, una versión de "Sweet Home Atapuerca".

Algo sí me llama poderosamente la atención. Las críticas más ácidas le han llegado desde sus compañeros de profesión. No faltan malas lenguas avisando de que, si sale la intrahistoria de Bosé en el gremio, lo del Borbón Emérito va a ser juego de niños.