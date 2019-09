TEMPERATURA DE LOS TESTÍCULOS

Por una parte, están los Premios Nobel; y, por otra parte están los Ig Nobel. En el primer caso los premiados son señores sesudos que reciben un magnífico cheque (espero que no sea post datado) además de un extraordinario diploma acreditativo, en un ambiente solemne y todos los años se otorgan los mismos premios. Sin embargo, en los Ig Nobel la solemnidad brilla por su ausencia, ningún año se sabe de qué áreas de conocimiento proceden los premiados y el ambiente es de risas y bromas. "Eso sí mientras que en los Nobel el premio es solamente de 1,1 millones de dólares, en los Ig Nobel es de 10 billones de dólares (pero zimbabuenses). Que hoy en día equivalen a… nada porque esa moneda fue abandonada en 2009 (Blog microsiervos)".

De los Ig Nobel de este año, los que más me gustan son: el de medicina, que ha conseguido demostrar que el testículo izquierdo de los carteros franceses se calienta más que el derecho; el de Formación médica: por usar una técnica simple de entrenamiento de perros llamada «clicker training» para entrenar a cirujanos para realizar cirugía ortopédica y que el artilugio que usa es parecido a unas ranillas de lata que comprábamos en la puerta del Instituto. Por cierto, yo las compraba, pero para estudiar su funcionamiento y aplicaciones, no para meter follón en clase. Y no se queda atrás el Ig Nobel de Biología: por descubrir que las cucarachas muertas magnetizadas se comportan de manera diferente a las cucarachas vivas magnetizadas. Parece bastante lógico, pero de todas formas tengo que echarle un ojo no vaya que sea algo parecido al experimento de la pulga, que no quiero desvelar.

El de química, me parece flojo. Al de la máquina de cambiar pañales, le auguro mal futuro, porque esa máquina fue patentada hace 15 años. El de Física: por estudiar cómo y por qué los wombats hacen caca en forma de cubo, cuestión que podría volver majara a más de uno que viera las aceras llenas de cubitos de mierda. El de Psicología: por descubrir que sostener un bolígrafo en la boca te hace sonreír, lo que te hace más feliz, y por descubrir que no es así. Y he dejado para el final, el de Paz: por tratar de medir el placer de rascarse una picazón. Anda que si les da por medir el placer que producen asuntos relacionados con las parejas, los jefes, los compañeros de trabajo, ¡miedo me da pensar los resultados que pueden aparecer!. Por algo, cuando la novia quería comprobación de si el brillante era auténtico, le decía su novio, a la sazón químico: ¡muchacha, no analices!