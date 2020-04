En la TV echan películas. En todas las películas hay algo extraño, algo que no cuadra, las personas van a bares y toman café, comen y se sientan unas cerca de las otras. Al llegar se besan, se abrazan, se dan la mano, una le dice al oído algo a la otra, o le grita. Salen a la calle sin mascarilla y sin guantes, se ponen la chaqueta o cogen el paraguas y ya está. Van a comprar al supermercado sin hacer cola y entra cada uno cuando le da la gana. No se tiene que poner guantes desechables cuando entra en el supermercado, ni ponerse gel hidroalcohólico. Tienen aventuras amorosas, van a discotecas o pubs y toman cervezas todos juntos, juntando las copas, chocando las manos. También la gente va a sus despachos y atienden allí a sus clientes, cogen taxis, esperan a que los semáforos se pongan en verde sin mirar por si alguien se le acerca. Van a tiendas a mirar muebles o cuadros, dicen, tú crees que está lámpara le vendrá bien al salón, y dígame, cuánto cuesta. La gente también va a las librerías y se encuentra con otra gente. También veo en las películas que se monta en yates o que va a la playa. Ese comportamiento extraño sucede como algo normal, si alguien va por la calle ningún policía le pide documentación o le pregunta a dónde va, los controles de la policía son para buscar delincuentes que llevan drogas o armas, hay gente que atraca bancos y los bancos están llenos de gente, me refiero a los bancos que guardan dinero. En los otros tipos de bancos están sentadas dos personas hablando y esperan a otra persona mientras palomas y niños están a su alrededor, hay parques infantiles sin precintos y los niños juegan sin que nadie desinfecte las instalaciones. Las instalaciones de los juegos infantiles permanecen con todas las huellas de los manos de los niños y todos los contactos posibles durante meses sin limpiarse ni desinfectarse durante días, meses y nadie sabe realmente si se limpian alguna vez. Y vienen más niños sin tomar ninguna medida de protección. Y juegan sin problemas. En un bar, en una mesa, varios ancianos juegan al dominó muy cerca unos de otros, en los bares abarrotados, sin respetar ni un centímetro de separación adolescentes bailan, beben y sudan. Las personas pueden planificar un viaje a tierras ignotas, hacen maletas, ocupan habitaciones de hotel, hacen rutas extrañas, van a sitios, miran escaparates y lo más extraño de todo, les suceden cosas.