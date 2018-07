En Almería hay talento. Es, además, un talento que apuesta por quedarse en su tierra y desde aquí exportar ideas, soluciones tecnológicas y aplicaciones innovadoras al resto del planeta. No es un sueño. Cada vez son más las empresas que, puestas en marcha por jóvenes almerienses suficientemente preparados trabajan para clientes de diferentes países, donde el nombre de nuestra ciudad ya se asocia al ingenio y la innovación.

Uno de estos emprendedores es el investigador y doctor en Robótica, el ingeniero informático almeriense Ramón González. Es de aquí, ha estudiado en la UAL, ha recorrido medio mundo formándose (incluido el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) o la NASA) y, de vuelta a su tierra, aplica lo aprendido para hacer realidad el talento 'made in Almería'.

Ramón acaba de crear su propia empresa, 'Robonity', con la que ha quedado finalista en un concurso internacional convocado por la OTAN con un proyecto sobre inteligencia artificial aplicado a la Defensa y sigue empeñado en seguir creciendo profesionalmente desde aquí. Innovación, talento y ganas de hacer cosas por la tierra de uno es la mejor combinación para hacer de nuestra ciudad la mejor posible.

Y esa filosofía es la que ha empujado al Ayuntamiento a elaborar el Plan Estratégico Local. Un proyecto en el que Ramón González tiene un papel fundamental como coordinador del vector 'Innovación y Smart City', uno de los ocho vectores en las que se ha repartido la tarea de diseñar la mejor ciudad posible con el horizonte 2030.

Unas mesas de trabajo que la semana pasada acabaron de constituirse y que, integradas por los mejores en cada campo y abiertas a la participación de todos, han comenzado a analizar la Almería de hoy para transformar debilidades en oportunidades. Es un reto atrevido, pero estamos convencidos de que es el mejor camino para lograr que Almería sea referente nacional e internacional.

Vivimos en la aldea global y ya no hace falta residir en Silicon Valley para que tu proyecto sea conocido y, si no, pregúntenselo a Ramón González. Almería cultiva talento y no sólo es conocida por su agricultura innovadora, moderna y única, capaz de convertir un desierto en huerta de Europa, sino también, y cada vez más, por exportar tecnología. La Almería del futuro se construye hoy.