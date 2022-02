Llevó durante mucho tiempo una pesada mochila cargada a la espalda que apenas le dejaba respirar, hasta que se armó de valor para opositar y, con su funcionariado bajo el brazo, empezó a ver la vida de color arco iris. Feminista sin estridencias, de las que reivindican sin marginar, bien podría haber sido musa de Delacroix. Alguna vez le he dicho que le debo más de lo que se imagina, aunque solo fuera por sacarme de aquel atolladero llamado suficiencia de latín en BUP que me causó tanta angustia adolescente. De vez en cuando se arranca por TheCure y es que si se lo hubiera planteado igual habría sido vocalista de un grupo de pop. Sus tesoros se llaman Santi y Carmen. Del primero en su día me pidió un consejo que cada vez que lo recuerdo me forma un nudo en la garganta. Ahora me habla con orgullo de madre de su rutilante ala-pívot. La segunda se ha hecho primilla de mi Nerea y cuando se juntan se las ve tan bonicas. Tania es mi amiga y es un ser extraordinario. Cada vez que escucho 'Fix you' me acuerdo de ti.