Tasa turística

Poco me parece que ha trascendido el debate que se produjo en el Ayuntamiento de Málaga a cuenta de la propuesta de Unidas Podemos para la aprobación de una tasa de turística y sus efectos en el municipio. Se trata de un sistema que cobra un suplemento al turista por cada pernoctación que haga en un determinado lugar, variable en función del tipo de alojamiento o de la edad del visitante. Este sistema de tasas por pernoctaciones fijas se aplica actualmente en ciudades europeas como Roma, París, Florencia o Berlín, entre otras. En Sevilla se estudió implantar una tasa de un euro por persona y noche, pretendiendo incluso una modificación de la Ley de Haciendas Locales dada la oposición de la Junta de Andalucía en esta materia. En Cataluña y en la Islas Baleares es una realidad. Lo que parece evidente es que la exigibilidad de la tasa resulta coherente en ciudades con un peso específico en cuanto al turismo se refiere, quiero decir, en nuestra ciudad parecería de difícil aplicación dado que no disponemos de un número de visitantes al año tal que podamos además permitirnos la prerrogativa de obligarles a pagar… ¿o tal vez sí? La moción en el Ayuntamiento de Málaga fue aprobada por unanimidad instando a la Junta de Andalucía a estudiar su viabilidad, siempre y cuando se concediera libertad a los municipios para aplicarla y, esto último, hará necesario plantearlo más pronto que tarde en cada municipio. Desde luego se trata de un debate abierto cuyas consecuencias pueden resultar positivas y otras no tanto. Entre las positivas se encuentra, siendo la más evidente, la nueva fuente de ingresos que se genera por este concepto para la corporación local, pudiendo además destinar las cuantías a financiar la protección y preservación del medio ambiente, el patrimonio histórico y la mejora de los servicios a turistas. La consecuencia negativa más inmediata parece el efecto disuasorio que pudiera producir en el visitante y, aunque es cierto que algunas encuestas arrojan unos resultados que ponen de manifiesto que no es así, debemos ser extremadamente cautelosos y prudentes ya que, sin duda, puede generar un impacto negativo en la imagen de nuestra ciudad como destino turístico. Ello sin contar con los inconvenientes que genera al propio titular del del establecimiento o vivienda o tour operadores responsables de la recaudación de este impuesto y del pago posterior a la administración competente.

No pretendo posicionarme a favor o en contra, sino plantear un debate que, tarde o temprano, llegará y deberemos adoptar una decisión con criterio y coherencia.