Tejedoras silenciosas

Antes de que llegue, la presiento. Le precede una ligera brisa perfumada. Es constante, impetuosa como una ola. Aparece cada cinco lunas, y aunque yo no sepa contar, la espero puntual. Abre la puerta empujando con fuerza, y a partir de ahí, todo es un torbellino. Abre ventanas, recoloca muebles por las distintas estancias, y, una vez en faena, se centra en la limpieza. La limpieza de esta loca, me ha traído siempre por la calle de la amargura, aunque con el paso del tiempo, me he ido acostumbrado. En cuanto vislumbra mis redes, distribuidas por techos, paredes, ventanas, puertas, y muebles, se pone roja como la grana. Corre hasta la cocina, y vuelve armada, con escoba en ristre, dispuesta a presentar batalla. Yo lo contemplo todo con ironía, desde mi columpio en el jardín. He descubierto que todo es cuestión de paciencia, pronto se volverá a ir y tomaré de nuevo posesión de mi reino. Ella dice que esta casa es de su propiedad y su único objetivo es echarnos. Pero eso es injusto, nosotras llevamos aquí desde el principio de los tiempos. Aquí nací yo, mi madre, la abuela de mi madre, y así hasta perder la memoria. No puedo entender por qué nos rechaza, si somos tan limpias y silenciosas. Tendemos las redes por toda la casa, atrapamos molestas moscas, e insectos peligrosos. Ella debiera agradecer nuestro trabajo, pero nos odia con verdadero furor. Un día cambiaré de aires, y será ella quien nos eche de menos. Se quedará con sus escrituras, y con su casa deshabitada, con sus muebles limpios y faltos de vida. Nosotras buscaremos otro hogar, seguiremos columpiándonos en nuestras invisibles redes, y no necesitaremos escrituras, que digan de quien es la propiedad. Aunque hay algo que la loca no sabe: cada tres lunas, su hijo mayor viene sin ella. A él no le molestan las redes en el techo, ni en las paredes, en realidad, no le molesta nada. Se dedica a plantar flores, recoger manzanas y tumbarse al cálido sol del invierno. La mujer que le acompaña, nos mira con cariño, dice que somos beneficiosas, y se centra en estudiar los insectos que pueblan el porche, pretende conocer el universo que rodea la casa, comprender el medio en el que se integra, y respetar la vida que en él se desarrolla. Ninguno de los dos sabe lo que hace el otro, la madre enfurecida, no acepta el mundo como es. El hijo sin embargo, lo presiente, lo busca, lo imagina, y lo comparte. Yo desde mi columpio, observo a la incauta mosca que ha posado sus patas sobre la red, que con parsimonia he tejido durante la noche. Solo me queda esperar, la paciencia tiene su recompensa. Y así, por los siglos de los siglos, la historia se repetirá, y mis hijas conocerán muchos locos que las persigan, hijos que las respeten, y nietos que las imaginen, cuando hayamos desaparecido bajo el yugo de la limpieza étnica a la que nos someten los ignorantes.