Superado el momento de la hiperventilación y las caras de reina ofendida, llegada es la hora de hacernos una pregunta muy simple: ¿Y si Isabel García Tejerina tiene razón? Lo que parece evidente es que la vallisoletana y ex ministra popular ha pecado más de torpeza política que de deseos de ofender. Sólo desde la mala fe y el interés partidario -de ambas cosas sobran en Andalucía y en Pernambuco- se puede decir que la actual vicesecretaria de Acción Social del PP, con sus ya famosas declaraciones -¡ay, las comparaciones!-, haya pretendido ofender a los niños andaluces llamándoles tontos, asnos, bambarrias o bodoques. Más bien, y cualquiera que se acerque a este asunto de forma pura y virginal puede comprobarlo, su pretensión era claramente criticar el sistema educativo andaluz y el funcionamiento de la Junta de Andalucía en la materia. Y a eso, señoras y señores, también se apunta el arribafirmante.

¿Son los niños andaluces tontos? Alguno habrá, pero no la inmensa mayoría. ¿Funciona bien nuestra escuela? De todo hay, pero sería un ejercicio de narcicismo suicida no denunciar los muchos problemas que la aquejan. Ninguno de ellos, por cierto, se arregla con la indignación en las redes sociales ni con la sobreactuación de los candidatos. Tejerina, decíamos, ha pecado de inocente, algo incomprensible en una política que, como ministra de Agricultura, demostró sobrada inteligencia y capacidad. Pero lo cierto es que la mayoría de los informes internacionales e imparciales le dan la razón y no dejan en muy buen lugar a nuestro sistema educativo, que está muy por detrás de la media nacional. Por contra, desde hace tiempo, Castilla y León ha desarrollado una acertada política que ha colocado a su pedagogía a la altura de la de Holanda o Finlandia. En la Meseta Norte hace tiempo que se tomaron en serio eso que aquí sólo es un lema hueco: la sociedad del conocimiento.

Por tanto, más nos valdría a los andaluces hacer un sano ejercicio de autocrítica y dejarnos de tanta jeremiada que sólo delata nuestra impotencia como sociedad. Cierto es que, de vez en cuando, salta algún matasiete que nos insulta gratuitamente y al que hay que poner en su lugar, pero no es el caso. La presidenta Díaz, por su parte, ha aprovechado para, una vez más, identificar al PSOE con Andalucía. Si critican a la Junta, insultan a todos los andaluces. Tan falso como peligroso.