Tempus...: que pasa zumbando

No me produce especial emoción comentar noticias porque, como su propio nombre indica, son noticias y para tratarlas están los profesionales. Pero hoy me apetece comentar lo que he oído de buena mañana sobre el "lambreazo", pues con alambres trabajan, le va a dar el gobierno a las eléctricas: si no he entendido mal, les van a subir el impuesto de beneficios el 10%. Lo primero que se me ocurre es: ¡quién lo pillara! Y lo siguiente es: ¿cuánto es eso? A ver si yo me aclaro: si yo tuviera un negocio y me subieran los impuestos un 10% me sentaría mal. Siguiente, si lo comparo con la tasa de impuestos societarios de países "civilizados" de nuestro entorno, me parece que no somos de los más baratos. Y tercero, si está regulado el precio del gas, el de la electricidad, el de yo no sé qué materia que interviene en la producción de la electricidad, pues hasta el viento "cuenta para cuenta", a qué viene eso junto con una bajada del IVA. Esto no se le ha ocurrido a uno solo. ¡Mí no comprender!