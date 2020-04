Tender puentes

Los pactos no se pueden hacer con luz y taquígrafos. Es una enseñanza que el hoy vicepresidente Iglesias aprendió durante las arduas negociaciones para la formación de gobierno a lo largo del año 2019. En aquellos días en que los periodistas demandaban información sobre el estado y la evolución de las conversaciones entre PSOE y Podemos, el líder morado les pedía comprensión y paciencia, porque para que las reuniones llegasen a buen puerto era preferible el sigilo y la discreción. Lejos quedaba aquel Podemos que tras elecciones municipales de 2015 exigía retransmitir las negociaciones en streaming para llegar a acuerdos en los ayuntamientos.

Cualquier político con un poco de experiencia y cierto sentido de la realidad sabe que una negociación requiere cesiones, concesiones, empatía o claridad, y que todos ello es mucho más fácil practicarlo sin micrófonos y sin cámaras. Por eso no parece razonable que Pablo Casado exija que las conversaciones para alcanzar algún tipo de acuerdo con el gobierno y el resto de partidos, se hagan en el Congreso y a la luz pública. El señor Casado es el líder de la oposición, título no oficial que ostenta en el Congreso de los Diputados el principal representante del grupo más numeroso de la oposición al gobierno. Como tal su opinión y posición merecen ser tenidas en cuenta, y desde el gobierno se debe reconocer, en las formas y en los procedimientos, la representación que Pablo Casado ostenta. Porque cuando la desconfianza y la distancia entre PSOE y PP son tan grandes como en la actualidad, las formas son muy importantes. Pero no pueden ser las formas las que se conviertan en obstáculos insalvables para alcanzar acuerdos que tienen finalidades muy superiores. Quizás el presidente del gobierno y el líder de la oposición deberían iniciar sus conversaciones para un pacto nacional de reconstrucción, reconstruyendo la confianza mutua. La construcción de un clima de confianza, asumiendo la discrepancia y la distancia ideológica, se hace fuera de foco, en conversaciones privadas que no deben trascender. También es necesario que ambos líderes tiendan puentes entre sí a través de personas de su confianza. Son los sherpas de las negociaciones, hombres y mujeres que acercan posturas y allanan obstáculos desde la sinceridad, la lealtad y la discreción. Tender ese tipo de puentes entre el PSOE y el PP, es hoy más urgente que nunca.