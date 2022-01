Tensa calma

Putin lleva días guardando silencio sobre Ucrania pero ese silencio lo está acompañando de gestos que dan la razón a la Vicesecretaria del Departamento de Estado de EE.UU que afirmó, el pasado miércoles, que "ven todos los indicios de que Putin vaya a usar la fuerza militar en Ucrania en algún momento entre ahora y mediados de febrero". Y es que, según informa, por ejemplo, el diario The New York Times, Rusia ya ha desplegado 130.000 efectivos militares en su frontera con Ucrania y esta semana ha realizado "una serie de extensos ejercicios militares y ha estado enviando divisiones acorazadas, tropas y sistemas antiaéreos a Bielorrusia"; suficiente para pensar que algo va a pasar en breve. No obstante, en el otro lado y por convicción, para la tranquilidad de sus ciudadanos o por resignada costumbre, una Ucrania en una muy complicada situación llama a la calma. Concretamente, su Presidente dijo hace unos días: ¿Qué hay de nuevo?, ¿No ha sido esta nuestra realidad durante ocho años?. Iremos viendo.Y mientras vemos, ¿hace bien España en prestar apoyo militar a Ucrania?. Muchas, y muy bien consideradas, son las voces que consideran que sí, que es lo correcto, y que lo es por una razón de enorme peso: las, tan antiguas como el propio hombre, alianzas. España necesita tener a su lado a EE.UU porque estamos en plena batalla por la hegemonía mundial y todos los países se están moviendo, o les gustaría estar haciéndolo; porque EE.UU lidera la OTAN y, como nos recuerda nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, la propia UE subraya que la OTAN sigue siendo -para los Estados de la Unión que son miembros de la misma- el fundamento de su defensa colectiva; porque Marruecos está buscando, y encontrando, una firme alianza con EE.UU, mediando importantes y numerosos contratos de compra de armamento a la industria armamentística americana ("Marruecos aumenta su presupuesto de Defensa a niveles récord: 11.000 millones de euros para compra de armamento", Defensa.com, 27/10/21); y porque Marruecos no deja de mandar mensajes recordando dos cosas: que el agua pasada no mueve molino y que la vecindad no genera por sí sola alianza alguna. Concretamente acaba de decir esto a través de su Ministro de Exteriores: "Marruecos siempre ha sido partidario de las buenas relaciones con la vecindad, pero el mundo de hoy ya no cree en la vecindad, busca socios de confianza y esta es la política adoptada por Su Majestad el Rey al abrirse a China, India, Rusia y África. Esta nueva concepción ya no se basa en la geografía para la elección de socios, sino en la credibilidad". Con las armas de hoy, la vecindad languidece.

La última de Marruecos, ordenar que las comisarias situadas a las puertas de Ceuta y Melilla eliminen la palabra "frontera" para omitir que están entrando en España. (El Confidencial, 26/01/22). España tiene que moverse.