Tensiones políticas

Juntos pero no revueltos. En el PSOE de Almería llevan muchos años soportándose, pero divididos. En la mayoría de las ocasiones enemigos irreconciliables tratan de mantener las formas de la mejor manera posible, aunque los caminos de unos y otros van en paralelo, sin que puedan juntarse en ningún momento. Aunque hay un nuevo retraso congresual y la cosa puede ir para el verano del 2022, lo cierto es que ya en algunos encuentros se palpa una tensión nada disimulada. Al contrario, no llegan ni a dirigirse la palabra . Y es que lo que está en juego es el liderazgo. Y ahí no se transige.