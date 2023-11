Parece que la alcaldesa de Almería está más inclinada al truco que al trato. No muestra mucho interés en negociar con la oposición, los vecinos o con nadie, a pesar de haber dedicado toda la campaña electoral a afirmar que su compromiso principal eran las personas, basando su gestión en la escucha activa. La semana pasada, una vez más, pudimos constatar el cinismo político del Partido Popular. Los almerienses nos vimos sorprendidos con la noticia de la subida del IBI. Esta medida se aprobó con urgencia en la Junta de Gobierno municipal e irá al próximo pleno municipal en el que harán valer, cual rodillo, su mayoría absoluta para este nuevo estacazo. Es otro aumento de impuestos que la alcaldesa había prometido reducir. Ni siquiera tuvo la capacidad de anunciarlo ella misma, delegando en la portavoz, para justificar lo injustificable, pidiendo esfuerzos a los almerienses pero ningún esfuerzo propio de la propia administración. El gobierno municipal acordó este incremento del IBI, según ellos para contrarrestar el aumento de la inflación, sin considerar la opción de recortar gastos municipales muy prescindibles, aplicando recetas propias de la izquierda para mermar nuestra libertad económica. Pero no, prefieren que sea el ciudadano quien pague la fiesta de otros en lugar de reducir su propio estado de bienestar.

Esta no es la primera subida del PP, parece haber adquirido el gusto por ello. Hace algo más de un año nos subieron al máximo legal, diez puntos, la plusvalía y luego reduciéndola tres puntos para simular una reducción de impuestos. Solo seis meses después de su mayoría absoluta, ya ha incrementado el gravamen del IBI más de un 26%. Y atención que nos viene en breve la subida del agua. Todo bien dosificado pero con el mismo efecto, hacernos más pobres. Toda esta vorágine de aumentos impositivos en Almería choca directamente con el discurso que el Partido Popular intenta vender, pero que ya nadie compra al haber sido desenmascarado como falso. Esta contradicción se hizo evidente el mismo día del anuncio de la subida del IBI en Almería. El señor Bendodo, coordinador general del PP, visitó la ciudad unas horas después y afirmó que los gobiernos del PP “significan reducción de impuestos”, recibiendo aplausos de un público entregado. ¿Por qué aplauden? Deberían sentir vergüenza. Esta serie de decisiones contradicen rotundamente las promesas electorales y la supuesta política de reducción de impuestos del Partido Popular. La falta de coherencia entre sus palabras y sus acciones genera un ambiente de desconfianza y descontento entre los ciudadanos. Es hora de que el verdadero trato con la ciudadanía prevalezca sobre sus trucos políticos. Una buena gestión económica nos hubiera evitado todo este terror municipal antes de Halloween. Siento que todo esto nos evoque a esta fiesta que tan poco me gusta, prefiero que este sea un día de recordar a todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y a todos los Santos.