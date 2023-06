Los tertulianos de este país son una figura controvertida y ubicua entre los iconos de la sociedad contemporánea. Hay quienes participan de la credibilidad de una fórmula que roza la cultura del espectáculo, regodeándose en el cainismo ibérico y la todología. De vez en cuando bajo a la arena de las tertulias de nuestros opinadores almerienses, cansado de la ubicuidad polifacética de los tertulianos del país que sobreviven cansinamente en el espacio y en el tiempo, gracias a la cuota de pantalla. Pero, ay, los tertulianos que habitan nuestras teles y radios locales no son homologables a escala nacional. Son más apasionados, son como un tren que precipita una tensión que ni de lejos despierta la guerra de Ucrania. Entrega tras entrega repasan las claves de la jornada confiados a su infalibilidad mediática y se engolfan en el politiqueo; se excitan, te trastocan el aliento y en un pispás, alardeando de estar en la pomada, dejan tibios a políticos locales y partidos que no son de su escudería. Cierto que te dan una dosis de información, otra de opinión y algo de análisis, pero enseguida se venden al grito, al sermón moralista y al augur profético. Estas tertulias quizás lleven un puntito de show, pero con un límite que debería acercarse más al respeto que a la farándula o al dardo. Porque no te traen, desde distintos ángulos, noticias de la vida local y sus personajes donde la inmensa mayoría de la gente busca ese pequeño estado de felicidad a la que tiene derecho, a pesar de las adversidades, a pesar de la basura moral que destila la basura política, no; te llevan con ardor africano, desde un mismo ángulo de opinión a que te involucres rápidamente en la tertulia política, sin distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, la mentira de la verdad, lo real de lo ficticio. A nuestros tertulianos locales Almería les cabe en tan solo una tertulia porque en el prime time las reglas del juego se desquician hacia el paisaje recurrente de la política y, rápidamente, te pasan al reclamo de los fuegos de artificio y al infoespectáculo donde abroncan al oponente, ausente de la tertulia. Así, fuera oponentes, se lanzan contra los ausentes como si fueran cucarachas rojizas que asoman por los rincones del estudio. No interesa crear un lugar de debate y análisis diferente, crítica plural, discusión e intercambio de puntos de vista que amplíen la visión de los espectadores y apele a los sentidos corporales como fuentes del conocimiento, no; se despeñan en una actividad compulsiva donde devienen en un hablar por hablar para nada, a los que quizás les falte un campari en la mano para completar la tertulia y humanizar las pasiones y contradicciones. Y lo que podría ser una conversación amable de tertulianos ofreciendo discusión e intercambio de puntos de vista que amplíen la mente de la audiencia ésta se evapora y, al rato, vuelves frustrado, chasqueado, dolido como si te arrancaran de tirón el esparadrapo de una herida, y apagas el receptor.